蔡依林元旦豪氣撒愉悅紙鈔！ 「坐飛機來的金豬」身價破3600萬

「貪婪金豬」加上運費，成本高達台幣3600萬元。（凌時差提供）

蔡依林（JOLIN）2026元旦豪氣開撒「愉悅紙鈔」開啟歌迷新年好彩頭，身騎巨型「貪婪金豬」揭開人性貪嗔癡色各式慾望情感，化為寓言式奇幻場景全面搬上大巨蛋舞台！

以「愉悅」能量陪伴歌迷送舊迎新的JOLIN在2026元旦場演唱會上續譜《PLEASURE》愉悅宇宙篇章，繼續帶領歌迷踏上尋找自我與自由的「人間樂園」旅程；其中第二章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉被視為全場最重量級的黑暗寓言章節，特別以上下段落的雙篇結構，詮釋人在慾望拉扯中墜落、掙扎與重生的心境轉折。

從第二段開始的VCR中，JOLIN 墮入象徵人性試煉的「慾望異域」，開場頂著巨型暗黑翅膀化身為「魔女莉莉絲」的她站上三層樓高、十公尺長「禁忌之劍」漂浮於觀眾席上震撼登場，在演唱完〈惡之必要〉後，樂園使者駕著黑馬現身舞台迎接JOLIN，隨後及展開一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉，當中穿插舞者攀上高聳利劍，並在劍身上恣意搖擺甚至倒掛「演出，挑戰人體極限的高難度特技與舞台超狂視覺同步並進，動感及視覺張力爆表，令人目不暇給！

蔡依林化身為「魔女莉莉絲」站上三層樓高、十公尺長「禁忌之劍」，漂浮於觀眾席上震撼登場。（凌時差提供）

出走到「慾望異域」的 JOLIN隨後進入第二章節下半段場景「感官樂土」，當樂園使者敲叩慾望之門後，大門緩緩敞開，身披金色「魅慾女王」造型的JOLIN霸氣站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀起全場高潮，隨著歌詞中不斷高喊的「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，將舞台轉化為一座由金錢、慾望與感官刺激交織而成的原慾樂園，隨即在低吟〈HUSH LITTLE BABY〉與演唱〈我超會〉時，特技舞者攀爬金豬結構上下翻騰，展現宛如極限人體藝術的震撼畫面，令人目不轉睛。

接著舞台瞬間轉換成名畫「最後的晚餐」場景，十二名舞者高舉印有 JOLIN 臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，將感官慾望推向更具戲劇張力的層次。而最後在〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉歌聲中，JOLIN 高躺於床榻之上，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質，為第二章節畫下充滿想像空間的句點！

JOLIN 此次巡演中，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆；再加上各章節精心鋪陳、層層堆疊的大量細節道具，更讓整場演出宛如一座的立體寓言舞台，處處暗藏巧思，值得細細品味。

〈真相之書〉象徵對愛情迷惘及頓悟。（凌時差提供）

其中在第二章節開場時震撼登場的「禁忌之劍」，以極具壓迫感的巨大比例與冷冽線條漂浮在觀眾席上，不僅視覺震攝且份量十足；此外，此篇章以「劍」作為核心象徵，讓舞者們在「煉獄劍林」中穿梭，更大膽攀爬於高聳利劍之上，恣意倒吊、搖擺翻轉，挑戰人體極限的高難度演出，讓整段舞台張力爆表！而利劍本身就重達30多公斤，堪稱是舞台上的「重量級道具」，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗！讓 JOLIN 在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

而在所有巨型道具之中，最令人難忘的莫過於第二篇章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉中登場的「貪婪金豬」，不僅同時肩負JOLIN的霸氣坐騎與主舞台核心裝置，更內建讓全場歌迷嗨翻的「吐鈔機」功能，普發「愉悅紙鈔」，集視覺震撼、敘事象徵與娛樂效果於一身，可說是功能性與話題性兼具的舞台焦點。不過也正因為「一豬多用」、內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，四噸重的豬體連同運費便高達120萬美金（約台幣3,600 萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」，堪稱名副其實、身價不凡的「金豬」，也再次印證 JOLIN 演唱會在製作規格與舞台美學上的極致追求。

除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著JOLIN與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮；JOLIN 在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為JOLIN搭配一雙時尚造型款「運動鞋」！這也意外成為 JOLIN 開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現JOLIN私下幽默又真實的一面。

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，JOLIN 此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。JOLIN 透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。





