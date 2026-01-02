蔡依林出動金豬豪撒3600萬! 演唱會精彩細節全曝光

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

天后JOLIN蔡依林，一連三天在大巨蛋的演唱會，昨天落幕，回顧演唱會每個章節都有驚喜，先來看到她出動斥資3600萬打造的"貪婪金豬"，在演唱會狂撒紙鈔，讓全場歌迷瘋搶，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」處處暗藏巧思。

歌手 蔡依林 "美杜莎"：「奧林匹斯山的神祉，唉唉唉不懂凡人愛的悲戚，我是你藏在心裡那朵薔薇，美得再傾城也得不到祝福，美杜莎為愛願被心碎禁錮，用嘆息當音符彈奏著孤獨。」

JOLIN化身大地精靈，腳踩30公尺"慾望巨蟒"在大巨蛋繞場，被封為史上最狂開場。





第二章節JOLIN，招喚"貪婪金豬"嘴裡不斷吐出"愉悅紙鈔"，為演唱會再掀高潮。





據了解這隻"貪婪金豬"斥資120萬美金打造，約3600萬台幣，重達四噸，所以必須包下整架貨機才能運送來台，演唱會還打造"慶典公牛"、"彩翼飛馬"等20種巨型異獸，讓演唱會現場瞬間變成萬獸派對。

歌手 蔡依林 "FISHLOVE"：「依稀記得你的愛像釣魚，上勾後撤離愛意的眼睛，把愛當作遊戲撒下毒藥慣性，依稀記得愛讓你受歡迎，愛讓我死去。」





同樣令觀眾讚嘆的還有這本"真相之書"，JOLIN蔡依林化身"金紗女伶"，從翻越的篇章中緩緩走出。

歌手 蔡依林 "PLAY我呸"：「管你小眾大眾我呸，管你是小清新是重口味我呸，管你是那一類甲蟲我呸，我呸都呸都play。」

換上緊身蛇紋戰袍，JOLIN變身"愉悅之母"，背景是七層樓高"愉悅之女，要價40萬美金，約1250萬台幣，向歌迷傳遞自己"自己就是花園，自己就是愉悅"的終極宣言。

天后JOLIN斥資九億，從巨型道具，舞台設計到舞者造型，每個章節都有驚喜，帶給歌迷們史詩級的演出。





