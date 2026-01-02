蔡依林出動金豬豪撒3600萬! 演唱會精彩細節全曝光

娛樂中心／綜合報導

天后蔡依林，一連三天在台北大巨蛋的演唱會，每個章節都有驚喜，出動斥資3600萬打造的"貪婪金豬"，在演唱會狂撒紙鈔，讓全場歌迷瘋搶，開場還踩著巨蟒繞行，她也在慶功記者會上，分享心情，說站在上頭完全不緊張，像搭海盜船一樣，越快越開心。

歌手蔡依林"PLAY我呸"：「管你小眾大眾我呸，管你是小清新是重口味我呸，管你是那一類甲蟲我呸，我呸都呸都play。」

換上緊身蛇紋戰袍，JOLIN魅力無法擋，背景還有七層樓高的"愉悅之女，花了1250萬打造，但驚喜不只如此。

演唱會結束，讓蔡依林感到意猶未盡。（圖／凌時差提供）歌手蔡依林"BLOODYMARY"：「Doitdoitwhatyou，Reallyreallywant，Canwecanwe，Quitit愉悅至上yeh。」

重達四噸的"貪婪金豬"，一現身掀起全場歡呼聲，狂搶鈔票，演唱會還打造"慶典公牛"、"彩翼飛馬"等20種巨型異獸，瞬間變成萬獸派對。

歌手蔡依林"美杜莎"：「奧林匹斯山的神祉，唉唉唉不懂凡人愛的悲戚，我是你藏在心裡那朵薔薇，美得再傾城也得不到祝福，美杜莎為愛願被心碎禁錮，用嘆息當音符彈奏著孤獨。」

這回不只看我72變，還化身為大地精靈，腳踩30公尺"慾望巨蟒"繞場，被封為史上最狂開場，本人也樂在其中。

歌手蔡依林：「我第一次在彩排上去的時候，我就很滑溜你知道嗎，而且它走得越快我越開心，不知道為什麼，很像那個叫什麼，海盜船那種。」

一連三天的大巨蛋演唱會，蔡依林斥資九億，帶給歌迷們史詩級的演出，她也鬆口還想多唱幾場。

歌手蔡依林：「我覺得好像還可以，再多唱幾場那種感覺，（因為歌迷都敲碗加場），就是看哪裡場地適合，塞下那麼大的東西，那個場地要有時間。」

能不能加場，就差場地檔期還在喬，蔡依林也跟歌迷一樣，期待再次見面。

