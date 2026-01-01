蔡依林出道26年破例做一件事 美夢成真「有想加場的動力」

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會硬體規格刷新紀錄。凌時差提供



蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會今（12╱31）在台北大巨蛋舉辦尾場，前2天演出好評爆棚，除硬體規格刷新紀錄，出道26年的她也首次穿運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力。」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現幽默又真實的一面。

追求完美的Jolin在彩排登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配1雙時尚造型款運動鞋，這也是她與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮。

蔡依林首次穿運動鞋登台演出。凌時差提供

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，Jolin此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，為了7套華麗百變造型，每1套造型團隊都準備近 40 雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。

Jolin透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款讓她反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每1秒的高強度演出。

