蔡依林出道26年首位提告對象曝光！ 竟是《超級星光大道》參賽者

蔡依林出道26年，曾遭遇無數網路批評跟攻擊，她多選擇以作品回應，並不跟著起舞，這次的全新巡演《Pleasure》12月30日首演後，開始有許多人對演出內容作出批判，甚至散布不實內容，還一度扯上光明會跟獻祭等恐怖字眼，讓她的演唱會團隊決定大動作提告，是她出道26年來的首次。其中最受矚目的就是「斯理亞」，這個帳號並非一般網路酸民，她曾在2009年登上《超級星光大道》，是台灣歌手梁曉珺，再度出現在大眾視野，居然是「被蔡依林提告」。

斯里亞曾經參與《超級星光大道》比賽，本名梁曉珺。（圖／翻攝小紅書）

梁曉珺日前透過小紅書發布影片，將蔡依林的《Pleasure》演唱會出現的公牛、蟒蛇、巨劍跟聖杯等解讀成邪教、光明會的陰謀論象徵，這個說法快速在社群擴散，被團隊認為是惡意揣測甚至斷章取義內容。

律師聲明中強調，這些內容已經對蔡依林的名譽與權益造成實質傷害，決定提告、並要求平台全面下架侵權資訊，現在梁曉珺的小紅書，已經看不到抹黑的影片，其他社群平台相關的不實評論也全數自行刪除。

蔡依林演唱會團隊正式提告。（圖／翻攝微博）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導