蔡依林出道26年首次告酸民！ 演唱會「七宗罪」遭惡意揣測

天后蔡依林（Jolin）最新「PLEASURE」巡迴演唱會台北站連3天在大巨蛋落幕，而巡演官方微博7日大動作發聲明，將對惡意人身攻擊的網友追究法律責任。經查證，網友近期頻繁針對蔡依林專輯及演唱會概念「七宗罪」發表不實宗教解讀，引發主辦單位不滿，採取法律行動。而這也是蔡依林出道以來首度針對酸民提告，引發歌迷熱烈支持。

蔡依林大陸演唱會主辦單位永稻星文化娛樂在聲明中指出，近日有部分網路用戶針對演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播大量虛假、誤導性訊息及侮辱性言論。聲明強調這些行為嚴重損害藝人的聲譽及合法權益，也破壞健康、文明的網路環境。

對於涉事的社群帳號，官方表示已保全證據，並通知平台立即刪除侵權內容，目前公司已啟動法律程序，堅決追究其責任，絕不姑息。

這項強硬聲明獲得歌迷一面倒支持，紛紛留言表示「終於硬起來了」、「出道26年第一次告黑粉」、「Jolin的舞台總是那麼耀眼，這次告黑粉也是为了更好地保護自己和作品」。

在官方聲明發布前，已有大批粉絲透過微博發聲，指控某抖音用戶長期造謠，對蔡依林的聲譽造成負面影響。粉絲們不滿蔡依林作為華語樂壇傑出藝人，始終致力於以優秀的音樂作品與舞台表演回饋公眾，卻頻遭不實謠言騷擾，呼籲大眾理性發聲。

