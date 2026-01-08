蔡依林出道26年首次提告網友！酸民身分曝光 竟是《星光》季軍

【緯來新聞網】天后蔡依林（Jolin）日前在台北大巨蛋一連舉行3場《PLEASURE》演唱會，隨後宣布將在中國展開巡演。然而，從專輯發行到演唱會開跑這段期間，網路出現不少關於宗教、光明會的陰謀論，逼得主辦單位不再忍耐，針對進行人身攻擊的網路用戶啟動法律程序，這也是蔡依林出道26年，首度提告網友。而被告人的真實身分曝光，竟是曾在《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺。

蔡依林的中國主辦單位，針對散發不實言論的網友進行蒐證與提告。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

蔡依林本次演唱會的合作公司，是北京的「永稻星」娛樂，官方昨（7日）在微博發表聲明，提到近期有部分網路用戶針對蔡依林演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量散播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論，相關行為已嚴重損害蔡依林個人聲譽與合法權益，同時也破壞正常、健康的網路討論環境。



官方特別點名網友「斯利亞」惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，甚至發動人身攻擊，已經進行證據保全並通知平台，立即刪除全部侵權內容，啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息。



經查證，「斯理亞」該帳號背後的實名為梁曉珺（Celia Liang），並不只是單純的網友，澳洲籍華裔的她，過去曾以歌手身分活躍於音樂圈，她在2009年來台參加第5屆《超級星光大道》，並於總決賽拿下季軍，當年被視為潛力新星，如今再度成為討論焦點，卻是被蔡依林提告，令人不勝唏噓。

