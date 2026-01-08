蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍

蔡依林（左圖）演唱會主辦單位提告網紅「斯利亞」，「斯利亞」遭起底是歌手梁曉珺。（凌時差提供、翻攝自梁曉珺臉書）

蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音卻出現一名網友「斯利亞」（帳號celialiang），指控蔡依林的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。這位「斯利亞」也被起底是曾參加《超級星光大道》第5季的歌手梁曉珺，她在這屆選秀獲得季軍，近年已經淡出台灣演藝圈，再度曝光竟是因為被蔡依林告，梁曉珺目前沒有回應。

蔡依林演唱會的中國主辦單位7日發出嚴正聲明，點名網友「斯利亞」惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，甚至發動人身攻擊，已委託律師蒐證提告，這也是蔡依林出道26年來罕見硬起來對付黑粉，歌迷一致力挺採取法律行動「出道26年第一次告黑」、「終於硬起來了」。

廣告 廣告

進一步追查這位「斯利亞」，原來是39歲的澳洲華僑梁曉珺，2009年曾經參加《超級星光大道》第5季，一路闖進總決賽獲得季軍，之後出過單曲，但沒有因此走紅，她沒有因此放棄歌手夢，又參加《中國好聲音》第2季海外選拔，但沒有任何導師為她轉身，黯然淘汰出局。

梁曉珺2014年起成為上海外語頻道的雙語主持人，主持過《City Beat》、《音樂大牌檔》、《動感都市繪》等節目，現在則是擁有39萬粉絲的抖音網紅，拍攝的影片內容多是宗教學、陰謀論，言論偏激又沒什麼根據，曾經批評黃仁勳的輝達（NVIDIA）Logo和蘋果公司的Logo跟邪教有關。

蔡依林合作單位「永稻星」強調對這樣的行為「零容忍」，對於涉事的社群帳號已經留下證據，通知平台刪除侵權內容，也呼籲大眾要有獨立思考的能力；梁曉珺目前尚未公開正面回應，蔡依林及經紀團隊低調重申：「對於任何不實指控與惡意攻擊，將不再姑息。」





更多《鏡新聞》報導

「九段線」惹火越南！中劇《驕陽似我》被下架 中共官媒：文化歸文化

歌手王夢麟酒駕肇事！撞翻清潔員推車 酒測超標近3倍涉公共危險罪

陳昭姿傳留任被酸「考試不及格卻留下」 麥玉珍：留下法案就會過？