蔡依林出道26年首開告！造謠者瞎扯黃仁勳也涉邪教

天后蔡依林（Jolin）出道26年，日前在大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」，斥資9億打造的「愉悅宇宙」可見超巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬等20隻奇幻混種動物傾巢而出，震撼視覺感官！不料，卻有中國大陸網友惡意曲解演出內容涉及邪教，主辦單位「永稻星」昨（7）日發聲明並提告。

蔡依林演唱會的中國大陸主辦單位，昨日在官方微博發表聲明：「近日，部分網路使用者在網路平台中，針對我司獨家合作藝人蔡依林女士的演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播了大量虛假、誤導性信息及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林女士的聲譽及合法權益。」

主辦單位聲明中，特別點名網路使用者「斯利亞」（帳號celialiang）」散佈不實訊息、進行人身攻擊等惡劣行為：「我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不安寧。」事實上「斯利亞」已經不是第一次爆出爭議，該網友過去曾批評過蘋果公司、黃仁勳輝達（NVIDIA）的Logo也涉及邪教。



