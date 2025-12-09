蔡依林分手錦榮9年！罕見鬆口昔日相處內幕「怕被遺棄所以犧牲」

蔡依林日前受訪罕見分享感情心得。VOGUE雜誌提供

天后蔡依林（Jolin）新專輯《Pleasure》甫發行便引爆熱烈討論，她也將隨即展開大型巡迴演唱會，事業再攀高峰。專輯中收錄的〈Fish Love〉，直指親密關係中不願面對的殘酷本質；Jolin說：「我們以為自己在犧牲，其實是在共同利用愛情、剝奪彼此的自由。」

Jolin和錦榮於2016年12月結束6年戀情後，天后的感情生活一直是外界焦點，但卻遲遲未有好消息傳出；她近日接受雜誌訪問，罕見分享自己過去的感情經驗，坦言：「年輕的時候，也曾在關係裡被耗盡、被期待、被需要，卻始終分不清那到底是愛，還是害怕被遺棄。因為你想被喜歡，所以會犧牲，但後來才發現，那種犧牲只是希望得到什麼的一種手段。」如今回顧過往，像是已經看清一段曾經糾纏自己的迷霧。

蔡依林日前受訪罕見分享昔日談感情的心得。VOGUE雜誌提供

活成自己 是她最晚也最珍貴的成就

近年的蔡依林逐步找到「活成自己」的自由。對她而言，創作已不再是外界期待的回應，而是生命的延伸。「創作像是在給生命上色。以前像是草稿，現在終於開始上色了。」她談創作毫無壓力，也不再設定宏大目標，「我沒有特別想挑戰什麼，只希望自己能一直保持創作能量」。

沒有宏大的抱負，只有踏實的篤定。當創作不再是表演或使命，便能從掌聲裡抽回來，放回自己身上，這也是她這幾年最大的領悟：「只有知道自己要什麼，才能告訴世界，我的存在不只這樣。」

