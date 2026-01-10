蔡依林切換三語言頒新人獎 JAMES秀超台得獎感言

CORTIS從蔡依林手上拿下新人獎。（圖／讀者提供）

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）》今（10日）邀請蔡依林頒發「新人獎」，獎項由去年8月剛出道的CORTIS、6月出道的ALLDAY PROJECT奪得。其中，CORTIS 成員趙雨凡（JAMES）來自台灣，從蔡依林手中接下獎座，別具意義。

蔡依林一登台便以流利韓文向全場打招呼：「各位，大家好！我是 JOLIN，感謝邀請我來第40屆金唱片頒獎典禮。」隨後她改以中文分享心情，表示在觀看新人影片時，總會想起自己剛出道的時期，對舞台充滿熱情與好奇，同時也難免感到不安，「除了想用盡全心，還是會擔心自己不夠好，我相信每一位新人都會帶著這樣的心情。」她也溫暖勉勵新人們：「只要好好享受舞台，台下的觀眾一定能感受到你對音樂的熱情。」

廣告 廣告

來自台灣的成員JAMES用中文致詞感謝粉絲。（圖／侯世駿攝）

接著，蔡依林以英文揭曉新人獎得主為 CORTIS，成員們一時還沒反應過來，愣了幾拍才驚喜鼓掌上台。JAMES 率先以中文發表感言表示：「大家好，這是2026年收到的第一個獎，真的很感謝大家的支持。」SEONGHYU 則感謝能獲得金唱片新人獎，並向一路支持的粉絲致謝；JUHOON不忘感謝公司栽培；KEONHO則感性向父母表達感謝。

最後由MARTIN總結致詞：「真的非常感謝金唱片，未來我們會帶來更好的音樂與表演，希望大家能多多關注我們，新年快樂。」並特別以中文說出「謝謝」，為頒獎橋段畫下溫馨句點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福