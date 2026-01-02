蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力

蔡依林日前舉辦3場大巨蛋演唱會圓滿落幕，開心舉辦慶功宴。（陳俊吉攝）

天后蔡依林（Jolin）日前在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，圓滿落幕。在慶功宴上，談到許多粉絲敲碗加場，她遺憾表示要先有場地才能開唱，由於大巨蛋場地今年檔期已滿，加上高雄場地時間也未能搭配上，「今年應該是沒有機會加場，高雄也有問過了。」她3月起赴深圳、廈門、重慶、長沙、成都等14城市開唱，粗估已安排30多場，消息一出隨即衝上微博熱搜，大批粉絲摩拳擦掌準備搶票。

蔡依林大巨蛋舞台耗資9億，打造許多華麗的大型道具及全程3小時又唱又跳的表演，被網友盛讚此秀為「演唱會天花板」、「根本是奧運開幕等級」，她笑說：「It’s my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」並感性表示，演出對她而言是神聖的，重點在於每一次踏上舞台都能感受到被激活的靈魂。

體感像唱了5場

蔡依林向來很自律，每天9點半就上床睡覺，這幾天開唱算是天天熬夜，她幽默說日前在開演前有睡意，在後台小睡15分鐘補眠，當她站上舞台聽到音樂，馬上興奮越唱越嗨，雖然只有3場，但加上總彩排2天，讓她體感像唱了5場，仍意猶未盡說：「感覺還可以再多唱幾場。」

大批粉絲直誇蔡依林團隊將她經典歌曲賦予更多的戲劇張力，蔡依林說，原本她也不解為何挑選某些曲目，但站在舞台上才發現，這些歌給了大家很大的想像空間，「能在大巨蛋完美執行，我為團隊感到非常驕傲。」

有「見公婆」緊張感

她也分享在彩排過程中，她竟發現自己會「暈台」，因為舞台形狀並非正方形而是斜切設計，站在中心點時體感容易偏離，「舞台真的太大，地上標滿走位記號，我一暈台就只能猛盯著地板，一心想著到底要走去哪。」

自我要求很高的她，直言首日開唱前有種「見公婆」的緊張感，當演出結束後腎上腺素退去，還出現宿醉般的虛脫感；而演出順利落幕，她也開心喊，「下台後馬上預約了Spa療程」，好好放鬆這幾天緊繃的肌肉。