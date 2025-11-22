蔡依林化身老師出作業！ 要粉絲「操練這塊肌肉能量」以備不時之需
蔡依林將在12月30、31日及2026年1月1日唱進台北大巨蛋，這是她時隔5年在台灣開唱，也是她的大巨蛋初體驗，22日開放部分特定粉絲搶票，2分鐘內就全數完售，明天中午12點則全面開放搶票。她也在IG貼出綵排相關貼文，化身蔡老師出作業，要大家好好先練習。
她貼出多張彩排的練舞照，雖然都穿著長袖、長褲，但玲瓏曲線完全擋不住，她也在IG寫下「Pleasure Tour 倒數計時中，歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy，這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies 從今天起操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，See u soooooon。」
事實上從蔡依林釋出的照片來看，她的確在一個相當巨大的倉庫裡面排練，甚至有一張背影照，她離舞者非常遠，完全是大巨蛋舞台的等比例距離。而她以往為了確保在台上的完美演出，回到台灣後都會另租一個倉庫，等比例搭台來進行排練，先前都會租下新莊地區的場館，這次大巨蛋必須另覓場地，才能裝下一模一樣大小的舞台。
另外，先前蔡依林於簽唱會受訪時，聊起這次雖然在12月31日開唱，但沒有要陪伴歌迷跨年倒數，她表示因為隔天還有一場，有鑒於體力跟演出的考量，所以就不倒數，另外先前「Ugly Beauty」巡演時，曾在小巨蛋唱到倒數，那是她的初體驗，她發現時間上很有壓力，所以這次就決定讓歌迷們，看完演唱會後出門歡聚。對於若三場都賣完，是否會加場一事，她則說因為舞台搭建有難度，必須要看舞台的進度，被問到另覓其他場地的可能，她則表示都考慮過，但檔期可能沒辦法配合上。
