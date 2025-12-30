蔡依林化身「愉悅之母」空降大巨蛋 斥資9億台幣祭出「最狂開場」

蔡依林今起一連3天於臺北大巨蛋震撼開唱。（圖／凌時差提供）

華語樂壇天后蔡依林（Jolin）今（30日）起一連3天於臺北大巨蛋震撼開唱，展開《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》。演唱會由Jolin親自構思「愉悅宇宙」寓言，斥資9億台幣打破大巨蛋演唱會成本紀錄，帶領4萬名歌迷展開一場150分鐘的史詩級音樂奇幻之旅。

此次巡演由5大篇章與6幕華麗場景組成，3座旗艦版樂園舞台在場內拔地而起。開場曲〈SEVEN〉瞬間點燃「七宗罪」核心概念，Jolin化身「慾望守護者」登上覺醒之巔，召喚巨型「慾望巨蟒」繞場巡禮，更登高3層樓唱跳，堪稱史上最狂開場炸裂全場。

她隨後化身「馴獸女王」，率領20隻奇幻混種動物傾巢而出，現場公牛、飛馬、巨蟒齊飛，30件巨型裝置讓大巨蛋宛如頂級藝術大展。此外，Jolin更攜手6位造型師訂製7套全新戰袍，並由36名頂尖舞者狂換180套造型，搭配遠赴L.A.拍攝的5支國際級章節影片，引領歌迷從出走、試煉到重返樂園，體會「自我創造愉悅」的真理。這場極致感官的跨年盛事，將陪歌迷在「愉悅宇宙」中送舊迎新，共創最難忘的音樂記憶。

開場曲〈SEVEN〉瞬間點燃「七宗罪」核心概念。（圖／凌時差提供）

