蔡依林北京演唱會遭數百封檢舉信圍剿！大蛇被控邪教獻祭

蔡依林2026年「PLEASURE」世界巡迴演唱會繼台北大巨蛋首站獲得高度評價後，北京鳥巢站卻陷入爭議風波。根據大陸娛樂博主「八醬日常」於1月12日曝光的截圖顯示，有民眾自1月9日起向相關部門提交檢舉信件，信件標題明確寫著「舉報蔡依林2026年鳥巢PLEASURE演唱會」，來源顯示為市文化市場執法總隊。

檢舉內容主要針對演唱會的舞台視覺設計提出質疑。部分網友將演出中的30米機械蛇道具解讀為「獻祭儀式」、「吸取觀眾運氣」，金色公牛等舞美元素被指過度暗黑，傳統雜技橋段則遭批評為「陰間美學」。網路上更出現「不要歐美文化、不要光明會」、「光明會來龍脈了」等言論，呼籲抵制所謂的西方宗教文化入侵。

面對爭議聲浪，大陸主辦單位「永稻星娛樂」已於1月7日發布嚴正聲明，強調演唱會所有內容皆依法完成審批，並無任何宗教暗示。聲明指出，舞台設計靈感源自15世紀荷蘭名畫《人間樂園》，機械蛇象徵「欲望、循環與重生」，屬於藝術表現範疇。主辦方表示將對惡意造謠與不實指控保留法律追訴權。

值得注意的是，北京市文化和旅遊局於去年12月30日已正式公告，蔡依林演唱會經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定準予行政許可，官方認定演唱會與宗教無關。

台灣媒體先前報導指出，蔡依林在台北大巨蛋三場演唱會共吸金5.6億元，但扣除9億元製作成本後仍虧損3.4億元，需仰賴後續包括北京、深圳、長沙等14個城市巡演回本。

此次檢舉事件登上微博熱搜後，多數粉絲力挺蔡依林，認為檢舉行為是有組織、有預謀的行動。部分藝術工作者指出，「PLEASURE」的舞台設計與敘事手法是華語大型演唱會近年少見的突破嘗試，檢舉行為恐壓縮創作自由空間。北京站演出是否如期舉行，各界持續關注官方後續公告。

