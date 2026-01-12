蔡依林北京鳥巢演唱會過審仍遭抗議！陸網狂寄數百封「集體投訴」檢舉信

娛樂中心／綜合報導

華語流行天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，首站在台北大巨蛋登場即獲高度評價，然而卻因強大衝擊的視覺造成宗教符號的話題。隨後，北京站演出通過官方審批、確定可於鳥巢舉行，原被視為進軍大陸市場的重要里程碑，怎料近日卻傳出遭數百人檢舉的消息，再掀輿論風波。

蔡依林《PLEASURE 愉悅演唱會》 在陸娛收到數百封檢舉信。（圖／凌時差提供、三立資料照）

陸網娛樂帳號曝光多張截圖，指稱自今年1月初起，已有民眾向各地文旅部門投遞檢舉信件，信件標題直接點名「舉報蔡依林2026年鳥巢PLEASURE演唱會」。相關內容於社群平台迅速擴散，甚至流傳「數百封檢舉信同步寄往多地文旅局」的說法，引起歌迷與網友高度關注。

蔡依林中國巡演早已正式官宣，北京鳥巢場次的相關審核也已通過，顯示官方單位已確認演出內容與任何宗教或邪教議題無關，直接粉碎謠言。（圖／凌時差提供、三立資料照）

檢舉聲浪多集中在舞台視覺的解讀爭議上，部分網友將演唱會中的機械蛇、特技橋段與舞台美術，牽強解讀為「獻祭」、「怪誕詭異」或所謂的「陰間美學」，甚至衍生出光明會反對「歐美文化入侵」言論，呼籲抵制演出。相關說法於不同平台被反覆轉載，情緒性語言也使討論逐漸失焦。

蔡依林演唱會中國主辦方嚴厲聲明。（圖／翻攝自微博）

面對爭議，大陸主辦單位「永稻星娛樂」早在1月7日即發出嚴正聲明，強調演唱會所有內容皆依法完成審批，並無任何宗教暗示。聲明指出，舞台靈感源自15世紀荷蘭名畫《人間樂園》，機械蛇象徵的是「欲望、循環與重生」，屬於藝術表現的一環，並非外界所指的迷信或禁忌元素。主辦方也表明，對於惡意造謠與不實指控，將保留法律追訴權。

另一派聲音則力挺蔡依林，指這類檢舉行為過度放大個人感受，反而壓縮創作空間。部分藝術工作者指出，「PLEASURE」的舞台設計與敘事手法，正是華語大型演唱會近年少見的突破嘗試。儘管爭議仍在延燒，北京站演出是否如期舉行，仍有待官方後續公告，但這場圍繞藝術與解讀的拉鋸，已讓演唱會未演先熱。

