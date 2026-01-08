蔡依林反擊抹黑！挨告對象遭起底 竟是《星光》梁曉珺

天后蔡依林日前在台北大巨蛋完成3場《PLEASURE》演唱會，3月將前往大陸14座城市巡演。然而，近來網路上卻出現大量針對演唱會內容的惡意解讀與不實指控，因此大陸的演唱會主辦單位正式對造謠者提告，而被點名的對象也被起底，竟是2009年在《超級星光大道》第5屆獲得季軍的歌手梁曉珺。

梁曉珺（左）遭蔡依林演唱會大陸主辦單位提告。（圖／翻攝自《超級星光大道》、凌時差提供）

蔡依林日前在台北大巨蛋完成3場《PLEASURE》演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林演唱會的大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」7日在微博點名一位名為「斯利亞」（帳號名稱為celialiang）的網友，稱其惡意曲解、斷章取義，並且捏造不實的訊息，因此將追究法律責任，並要求相關平台刪除侵權內容，保留法律追訴權。

後續斯利亞的身分也被起底為上海出生、澳洲長大的梁曉珺，過去她曾參與第3屆《超級女聲》及香港的《全球華人新秀選拔》，並在2009年進入第5屆《超級星光大道》總冠軍賽，奪下了第3名。

蔡依林演唱會的大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」7日發出聲明。（圖／翻攝自蔡依林《PLEASURE》巡迴演唱會微博）

梁曉珺曾在第5屆《超級星光大道》獲得第3名（左）。（圖／翻攝自《超級星光大道》、小紅書）

同年她擔任《康熙來了》來賓，演唱席琳狄翁經典歌曲〈My Heart Will Go On〉時，在唱高音時被主持人徐熙娣（小S）將手中舉牌由圈改為叉，直呼「（面具）蓋起來！給我蓋起來！她後面給我唱這樣」，開玩笑地說「妳後面得寸進尺了。」如今該片段也被翻出。

