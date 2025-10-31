蔡依林台灣跨年！首攻大巨蛋只唱3天 搶票時間曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌迷千呼萬喚，「Jolin」蔡依林終於宣布首度在台北大巨蛋開唱的好消息，天后12月30日、12月31日及明年1月1日在台北大巨蛋連唱3場，邀請12萬名歌迷參與年度壓軸的狂歡盛典。

Jolin以「PLEASURE」之名親手打造大型華麗奇幻的「人間樂園」，出道26年首次唱進大巨蛋的她，將化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」降世，親手建構出一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。

全新巡演配合臺北大巨蛋四萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓JOLIN不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

廣告 廣告

Jolin特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026門票將在11月23日在KKTIX售票系統全面開賣。

售票時間：

2025年11月22日上午10:00-中午12:00 國泰世華CUBE信用卡優先購票

2025年11月22日中午12:00 台灣大哥大 專區購票

2025年11月22日下午2:00-晚上10:00 JOLIN官網會員限量優先購票

2025年11月23日中午12:00 KKTIX售票系統 全面開賣

【看原文連結】

更多自由時報報導

31歲「護理系女神」謝侑芯驚傳國外驟逝 好友雪碧悲痛證實

不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

不只粿粿！王子撩人妻簡廷芮「我以為妳喜歡我」 全網酸爆：到處放火

