蔡依林合體2天后吃早午餐 竟是「荷包蛋賣140元」的那間！

蔡依林和許哲珮,江美琪共進早午餐，掀起粉絲回憶殺。(圖／翻攝自許哲珮 Peggy Hsu臉書)

天后蔡依林剛結束3場台北大巨蛋演唱會，今(10)日將出席金唱片擔任頒獎嘉賓，行程滿檔，蔡依林仍把握空檔和姐妹淘許哲珮、江美琪共進早午餐，不過照片曝光，有眼尖網友發現，3姝用餐的地點，就是因早午餐賣580元、荷包蛋賣140元而掀起熱烈討論的「民生早午餐 by 貓下去」。

蔡依林和許哲珮、江美琪吃早午餐 掀粉絲回憶殺

蔡依林、許哲珮和江美琪難得合體吃早午餐，許哲珮發文寫下「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！ 能量補滿！ 最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩！」照片曝光，讓粉絲驚喜表示「看到三位一直關係那麼好 太感動了」、「看到這組合會想到 新聲卡位戰」、「何時可以三人一起合作」。

眼尖網友發現，3姝用餐的地點是「民生早午餐 by 貓下去」。(圖／貓下去提供）

「民生早午餐 by 貓下去」因早午餐賣580元、荷包蛋賣140元掀起熱烈討論。(圖／貓下去提供）

天后吃的早午餐是「荷包蛋賣140元」的那間！

不過有眼尖網友根據照片中的馬克杯和一小角招牌，推測出3姝用餐的地點，是近期討論度很高的「民生早午餐 by 貓下去」，由台北敦化北路上知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」打造的全新早午餐品牌，甫開幕吸引大批饕客、粉絲朝聖，不過菜單價格卻掀起熱議，「整天可以吃的經典早餐盤」有培根、蛋、沙拉、薯餅、麵包與特製沾醬，售價580元，荷包蛋3顆要價140元。

對於網路上的熱烈討論，貓下去品牌部僅表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持與關注，我們會持續努力做得更好」，餐廳目前未來1個月訂位全滿，想吃天后同款的早午餐，除了線上訂位拚手速，也可現場候補進場。

