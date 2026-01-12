蔡依林合體CORTIS！照片C位驚見「台灣大咖」

娛樂中心／李筱舲報導



「南韓葛萊美」的第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）於10日在台北大巨蛋盛大舉行，這也是南韓金唱片獎首次移師台灣舉辦，而台灣藝人蔡依林及許光漢更受邀擔任典禮頒獎嘉賓。隨典禮圓滿落幕，蔡依林昨（11）日在社群上一連分享多張與眾多韓星的合照，其中一張和人氣男團CORTIS、許光漢的合照中，C位竟驚見「台灣大咖」，讓許多網友又驚又喜，嗨喊「這個合照完全跨次元了！」。





蔡依林分享與CORTIS成員趙雨凡、安乾鎬的合照，並稱讚他們才華洋溢又可愛。（圖／翻攝自IG ＠jolin_cai）

南韓第40屆金唱片獎於10日圓滿落幕。受邀擔任頒獎嘉賓的蔡依林也在典禮後，在IG上分享與CORTIS成員趙雨凡、安乾鎬的合照，並稱讚他們才華洋溢又可愛。而CORTIS的官方社群也分享了3人一起錄製的《What You Want》Challenge影片。畫面中，蔡依林一度笑場，還用害羞用雙手遮臉。此外，蔡依林也分享了多張和男團TWS、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE以及演員邊佑錫的同框照。其中一張與CORTIS、許光漢的合照中，小S竟驚喜現身！站在C位的她戴著黑色帽子，雖然帽簷壓低，但嘴角仍是滿滿笑容，追星成功的模樣看起來相當心滿意足。

蔡依林分享與男團ZEROBASEONE（左）、CLOSE YOUR EYES（中）及TWS（右）的同框照。（圖／翻攝自IG ＠jolin_cai）

蔡依林與許光漢（左）和演員邊佑錫（右）的合影。（圖／翻攝自IG ＠jolin_cai）

照片曝光後，讓許多網友超驚喜，隨即在網路上引發熱議，網友表示：「超夢幻聯動，小S都出現了」、「Jolin跟五寶（CORTIS）還有小S喔買尬啊！完全跨次元了！」、「小S出現在這又突破我的腦」、「看到CORTIS跟許光漢、蔡依林一起已經夠驚喜了，結果還有小s！這次元是破到哪裡去了天吶！」、「我要笑瘋了，趙雨凡的一生」、「感覺小S會邀請他們去家裡吃飯」、「怪不得趙雨凡James這次心情大好、真的超級好」。

蔡依林分享與CORTIS、許光漢（左）及小S（中）的合影。（圖／翻攝自IG ＠jolin_cai）









