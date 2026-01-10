蔡依林同框許哲珮、江美琪！3女神聚會照曝光「20年神仙友誼曝」

許哲珮開心曬出與蔡依林、江美琪聚餐的照片。翻攝自IG



剛結束台北大巨蛋演唱會行程的蔡依林，在忙碌工作告一段落後，把握難得空檔與兩位圈內多年好友相聚。許哲珮昨（1/9日）分享合照，三位女歌手罕見同框的畫面，立刻引發粉絲熱烈討論，不少人驚喜直呼「沒想到會是這種夢幻組合」。

照片中，蔡依林戴著灰藍色棒球帽、身穿米色羽絨外套，對鏡頭比出YA手勢，神情輕鬆自在；許哲珮則將一頭橘紅色長髮編成辮子，搭配淺褐色棒球帽，風格鮮明；江美琪則穿著灰色上衣，雙手捧臉露出甜美笑容。三人圍坐在木質餐桌前享用美食，氛圍溫馨愜意。

許哲珮也在貼文中難掩喜悅，開心寫下「女孩×女孩×女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！」字裡行間流露深厚情誼。據悉，蔡依林10日將以頒獎嘉賓身分出席第40屆金唱片獎，在正式走上舞台前，特地先把時間留給老朋友，為忙碌行程注入滿滿能量。

事實上，三人的友情可追溯至出道初期。蔡依林與江美琪仍是學生時期，便一同參加MTV歌唱比賽《新聲卡位戰》嶄露頭角，之後雖分別被不同唱片公司相中、發展出截然不同的音樂風格，但私下始終保持聯繫。

至於蔡依林與許哲珮，則在音樂創作上結下深厚緣分。蔡依林於2012年推出的專輯《Muse》中，〈詩人漫步〉由許哲珮作曲，〈Dr. Jolin〉同樣出自她的創作，合作關係也讓兩人的私交一路延續至今。

而蔡依林今晚即將登上台北大巨蛋「金唱片獎」擔任頒獎人，除了舞台演出之外，她會與來台的大咖韓星之間有什麼交流或互動，也備受網友期待。

