蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了

娛樂中心／施郁韻報導

天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。

Jolin在IG分享多張出席金唱片頒獎典禮的合照。（圖／翻攝自蔡依林IG）

蔡依林親自頒發新人獎，由話題新人男團CORTIS成功抱回獎項，且台灣成員趙雨凡的暖心致詞，讓CORTIS的得獎時刻成為本屆金唱片頒獎典禮的高光片段之一。

CORTIS去年9月出道，被譽為「怪物新人團」，IG追蹤人數高達896萬，該團平均僅17歲，蔡依林大讚CORTIS才華洋溢，並在IG接連曝光典禮美照，包括與CORTIS、許光漢、小S一同拍大合照，C位正是久未露面的小S，意味著小S復出的腳步可能又更近一步。

照片中，小S穿搭走運動風，全身黑色系，並戴著黑色帽子，帽沿壓低讓人看不清眼睛，不過燦爛的笑容仍被捕捉，可見到CORTIS的魅力之大。

Jolin在IG貼文中，分享多張出席金唱片頒獎典禮的美照，並寫下：「認識了好多可愛、魅力四射的寶寶們，謝謝金唱片的邀請。」可見到這次出席典禮心情相當愉快。

