蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪

記者林宜君／台北報導

蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。天后蔡依林（Jolin）年底將在台北大巨蛋連唱三場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，演唱會尚未登場，相關爭議卻一波接一波。繼日前售票系統當機、實名制爭論後，巡演周邊商品開賣再度引發粉絲不滿。

官方於今日中午12點開放周邊商品預購，未料開賣約2小時後，全數商品即顯示完售，讓粉絲瞬間傻眼。（圖／翻攝自蔡依林IG）

官方於今日中午12點開放周邊商品預購，品項包含帽T、襪子、海報紀念冊等，官網公告販售時間至21日晚間9點，並標示「每人限購2件」。不少歌迷因此以為有充裕時間可購買，未料開賣約2小時後，全數商品即顯示完售，讓粉絲瞬間傻眼。有歌迷在臉書、Threads等社群平台反映，不僅網站一度無法進入，介面設計也讓人摸不著頭緒，「好不容易進去，卻看到全部完售」、「所以周邊其實是限量？」、「有限量為什麼不先講清楚」，相關抱怨迅速洗版。由於公告中並未事先說明「預購商品數量有限」，多數粉絲原本認為可依序排隊購買，甚至打算下班後再上線，結果卻直接撲空，情緒因此全面炸裂。

KKTIX提供疑似遭網路攻擊的相關證據，並配合刑事警察局調查，以釐清是否有外力干擾。（圖／翻攝自SuperDome超級圓頂臉書）

更有網友直言，「都說有5天可以買，結果2小時就沒了」、「根本是在拖蔡依林後腿」。事實上，蔡依林此次巡演門票開賣時，就曾因未全面採用實名制，加上售票平台KKTIX發生大規模當機，引發大量歌迷不滿，甚至有人排隊畫面顯示需等待上萬分鐘，掀起軒然大波。對此，主辦單位超級圓頂事後已公開致歉，並承諾未來《PLEASURE》演唱會將全面採用實名制售票。同時也要求KKTIX提供疑似遭網路攻擊的相關證據，並配合刑事警察局調查，以釐清是否有外力干擾，盼後續能改善購票與預購流程，避免類似爭議再次發生。

