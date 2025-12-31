蔡依林唱一半項鍊斷開！ 「超完美臨場反應」曝光

蔡依林30日在台北大巨蛋舉辦首場「PLEASURE」演唱會，一連嗨唱2.5小時，砸9億的製作，畫面一公開之後讓許多人感到震撼。而她在演唱歌曲〈馬德里不思議〉時，項鍊意外斷開，差點掉下來，完美的臨場反應也掀起網友熱議。

演唱〈馬德里不思議〉到一半時，蔡依林發現胸口的大J項鍊滑落，她先用手壓住之後，身體微微後傾，接著示意旁邊的兩個男舞者，幫她把項鍊戴上，見她呈現高跪姿，仍敬業的唱歌跟展現表情，兩位男舞者一個人拉頭髮、一個人扣項鏈，快速的解決危機。

面對這樣的演出意外，蔡依林仍神情自若的高歌，還不忘把麥克風遞給大家，要求大家「再一遍」合唱，讓網友讚賞她的「臨場反應滿分」，也有人笑稱：「如果是王Aden，可能就不唱了吧。」

而蔡依林的滿分臨場反應，之前也在網路上廣傳，2016年蔡依林受邀到華碩尾牙的活動，演唱〈倒帶〉的時候，一名女員工突然衝上舞台靠近她，她保持微笑、詢問對方「妳要唱歌是不是？妳要唱什麼」，接著將麥克風遞出，後來笑女員工「她喝醉了！」完成整首歌之後，還向對方致意「謝謝她啊」，再讓保全將女員工送下台。

