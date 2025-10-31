蔡依林唱進台北大巨蛋 12/30起連3天陪歌迷跨年

（中央社記者王心妤台北31日電）歌后蔡依林今天宣布將在台北大巨蛋舉辦PLEASURE世界巡迴演唱會，時間落在12月30日及31日、明年1月1日，陪伴12萬名歌迷跨年，11月23日中午12時在KKTIX全面開賣門票。

蔡依林出道26年，首度在台北大巨蛋開唱，將以PLEASURE為名打造一座集慾望與快樂的人間樂園，此次設置3座沉浸互動式舞台，能夠近距離與觀眾互動。

此次演唱會再度邀請澳洲導演艾希莉（Ashley Evans）與安東尼（Antony Ginandjar）領軍的The Squared Division團隊操刀。蔡依林表示，隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。

廣告 廣告

蔡依林分享，此次想以「人間樂園」為主題，是因為日前赴歐洲旅遊時，從畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的「人間樂園」萌生靈感，「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種細節。」主題也與她的新專輯PLEASURE不謀而合。

此次演唱會，國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10時優先購票，中午12時開放台灣大哥大購票專區，下午2時開放蔡依林官網會員購票；11月23日中午12時全面開放購票。

另外，對於11月2日搶先在台北流行音樂中心舉辦的簽名會，蔡依林表示，將演唱多首從未演唱過的歌，接下來就會飛往美國洛杉磯備戰演唱會。（編輯：張雅淨）1141031