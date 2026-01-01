蔡依林嗨喊「有加場的動力」 四噸重貪婪金豬造價高達3600萬台幣
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」愉悅能量，繼續在台北大巨蛋陪伴4萬粉絲，除了砸下9億台幣進行製作外，她在第一個橋段登上「覺醒之巔」演唱，身穿運動鞋，引起不少粉絲不解，沒想到這其實是造型師為她搭配的巧思，也成為她開唱以來，第一次穿著運動鞋登台演出，她笑說「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現她私下幽默又真實的一面。
而在第二章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉被視為整場最黑暗的章節，蔡依林先是在VCR裡墮入象徵人性試煉的「慾望異域」，下秒她穿著巨型暗黑翅膀化身為「魔女莉莉絲」，站上3層樓高、10公尺長的「禁忌之劍」，在特區觀眾席上漂浮，她演唱〈惡之必要〉之前，對著大家打招呼「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」
隨後展開一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉，當中穿插舞者攀上高聳利劍，並在劍身上恣意搖擺甚至倒掛演出，挑戰人體極限的高難度特技與舞台超狂視覺同步並進，令人目不暇給，粉絲也在網路上笑說「這些舞者在徵選的時候，有被通知需要做這些特技演出嗎？」據了解，利劍本身重達30多公斤，是舞台上的「重量級道具」，對特技舞者來說更是體能一大考驗，讓蔡依林在彩排時也忍不住笑說「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」
第二章下半段蔡依林化身「魅慾女王」搭乘集結貪、嗔、癡、慾於一身的「貪婪金豬」登場，該金豬還內建「吐鈔機」功能，在蔡依林演唱〈BLOODY MARY〉時，隨著歌詞高喊的「MONEY MONEY MONEY」，大量愉悅紙鈔從天空而降，成為粉絲難忘的畫面。這隻豬內部結構極為複雜，重量多達4噸，連同運費高達120萬美金（約台幣3600萬），必須包下整架貨機才能運送來台，真的是身價不凡的金豬。
貪婪金豬轉面之後，舞台瞬間轉成名畫「最後的晚餐」場景，十二名舞者高舉印有 JOLIN 臉孔的蛋糕，透過〈甜秘密〉隱喻食慾的失控與誘惑，還有詮釋「色慾」的〈WOMAN’S WORK〉、〈美人計〉，蔡依林躺在床榻上，以充滿張力跟美感的性感肢體詮釋，為第二章節畫下充滿想像空間的句點！
