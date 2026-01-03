蔡依林坐手推車超chill喝水 畫面流出 網：害我們塞車了
天后蔡依林（Jolin）1日於台北大巨蛋圓滿完成「PLEASURE世界巡迴演唱會」，為歌迷帶來視覺與聽覺的極致饗宴。昨（2）日她驚喜釋出幕後花絮影片，可見蔡依林一下升降台便立刻坐上由工作人員駕駛的電動車，甚至被推在藍色手推車上，影片曝光引起熱議。
影片中，Jolin下升降台後，穿梭在狹小且光線昏暗的通道內，工作人員一邊緊盯倒數時間、一邊護送她安全前進，Jolin則看起來對這樣的運送方式習以為常。此外，還有一幕，Jolin坐在藍色手推車上愜意喝水，甚至對著鏡頭幽默道，「趕快回家囉，塞車。」這段親民的畫面引發討論。
粉絲笑喊靈魂困在大巨蛋
不少網友留言表示，「最後也太好笑」、「妳害我們塞車了，現在困在大巨蛋裡還沒出來⋯沒關係，我先在這裡繼續等妳回來喔，說好了喔」、「媽咪我人還在大巨蛋，妳要負責」、「團隊辛苦，你們很棒」、「竟然在後座喝水這麼chill的感覺，我以為會忙到爆炸」、「最喜歡看這樣的片段，好可愛，很平易近人」、「真的太好看惹，現在靈魂還在大巨蛋」。
Jolin於2025年12月30日至2026年1月1日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」，整體耗資高達9億台幣，以五大故事章節串聯，結合六大奇幻華麗場景，開場時她化身暗黑翅膀的「魔女莉莉絲」，站上10公尺長的「禁忌之劍」於觀眾席上方震撼登場，並在黑馬迎接下連唱多首招牌舞曲。隨後她改以金色「魅慾女王」造型亮相，霸氣站在會吐鈔的巨型「貪婪金豬」上高唱〈BLOODY MARY〉，更將舞台轉化為致敬名畫「最後的晚餐」的奇幻場景，透過舞者高舉天后蛋糕與歌曲〈甜秘密〉，將食慾與感官慾望的誘惑表現得淋漓盡致。
