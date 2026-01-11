蔡依林夢幻同框！甜靠CORTIS趙雨凡、安乾鎬 章昊變身迷弟全網暴動

蔡依林同框趙雨凡、安乾鎬與章昊。（圖／翻攝自Instagram@cortis、zb1official）

南韓年度音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」於10日晚間在台北大巨蛋登場，台灣天后蔡依林與男神許光漢受邀擔任頒獎嘉賓，他們以韓文、中文致詞頒獎，引發網友們高度肯定。而在典禮結束後，男團CORTIS、ZEROBASEONE特別公開與蔡依林及許光漢2人的合照，掀起全網暴動。

蔡依林受邀頒發40屆金唱片新人獎，獎項由高人氣新生代男團CORTIS榮獲。而在典禮結束後，CORTIS透過Instagram限時動態發文，寫下「很榮幸能從妳手中拿下新人獎」向蔡依林致謝，並PO出成員趙雨凡、安乾鎬與蔡依林在後台的合照。

照片中可見蔡依林自然地將手輕靠在安乾鎬肩上，互動顯得輕鬆又熱絡；他們也同步附上與許光漢的合照，直呼：「很高興我們在台北相遇！」值得一提的是，台灣成員趙雨凡在上台領獎、準備下台時，皆特地轉身向蔡依林鞠躬90度致意，可見他對於史詩級前輩的尊敬。

相關畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友留言形容是「夢幻同框」、「一時不知道該羨慕弟弟們還是姊姊」，甚至笑稱趙雨凡與安乾鎬是「追星成功」、「公費追星」。

此外，限定男團ZEROBASEONE陸籍成員章昊、Ricky也在後台化身迷弟，興奮與蔡依林、許光漢合照。章昊於微博發文嗨喊：「和我很喜歡的前輩們！！」照片曝光後讓粉絲驚呼表示，「章昊又追星成功了」、「太爭氣了」、「章昊終於可以講中文呢」、「章昊、蔡依林、許光漢三個名字在一起，次元壁破了」。

蔡依林（中）同框趙雨凡（左）、安乾鎬（右）。（圖／翻攝自Instagram@cortis）

許光漢（中）同框趙雨凡（右）、安乾鎬（左）。（圖／翻攝自Instagram@cortis）

