蔡依林夢幻連動！同框CORTIS、許光漢「C位竟是小S」 網友欣慰哭

南韓第40屆金唱片獎頒獎典禮10日移師台灣大巨蛋，當天台韓兩地眾星雲集，台灣天后蔡依林（Jolin）也受邀擔任頒獎嘉賓，落落大方轉換3國語言，驚豔動人。事後，蔡依林在IG限動上傳多張與怪物新人團體CORTIS、男神許光漢，還和低調的小S世紀合影，讓網友們好驚喜。

Jolin在本屆金唱片上擔任頒獎嘉賓，當天身穿一襲深咖啡色系的套裝，雖顏色低調，但因波希米亞式的貼身設計，優雅浪漫又兼具能量，再加上她的女王氣場，依然驚艷許多人。

Jolin此次負責頒發新人獎，由CORTIS順利摘下，事後在IG上分享頒獎典禮上的美照，她開心表示認識很多可愛且魅力四射的「寶寶們」，謝謝金唱片邀請。

蔡依林出席金唱片，與許光漢、小S、CORTIS合影。翻攝自jolin_kai IG

蔡依林在IG限動也分享多張與眾明星的合影，包括CORTIS、台灣男神許光漢，她開玩笑說「鬼家人沒有旋轉」，打趣許光漢在《關於我和鬼成為家人的那件事》聽蔡依林名曲《舞孃》，被鬼附身跳鋼管舞的片段。

最令人驚喜的是，限動最後一張更出現小S，讓網友驚呼好驚喜！照片中的小S站在C位，但運動風打扮並壓低黑色帽簷、手插口袋，只露出招牌短髮和下顎線，微微笑著，靠著側身站在一旁的蔡依林，可見她的好心情。

多張照片曝光後讓Threads網友都非常感動，直呼不可思議，簡直是夢幻連動，想都不敢想，「太猛了！」、「這是什麼神集合影」、「會不會太幸福？」、「我還以為是AI！」、「全台灣最貴的人都在這吧」。另有人看到小S很安心，認為她的狀態很不錯，且氣場仍很強，站在平均17歲男團旁邊一點都不輸，「CORTIS讓小 S終於有追星的動力了」。

