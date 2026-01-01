蔡依林大巨蛋加場露曙光！ 一雙運動鞋引發聯想

蔡依林於臺北大巨蛋一連舉辦3場《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）今（1日）迎來《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》台北大巨蛋最終場演出。台北場連日開唱場場掀起熱議，不僅舞台規格與視覺震撼屢創話題，幕後投入與細節堅持同樣令人驚艷。

此次演唱會斥資高達新台幣9億元打造，從硬體規格到舞台設計全面升級。為追求表演上的完美呈現，Jolin與團隊在彩排期間不斷調整磨合，也誕生不少趣味花絮。其中，造型團隊為她準備超過200雙鞋款作為替換備選，展現極致細節控的專業態度。

此次演唱會斥資高達新台幣9億元打造，從硬體規格到舞台設計全面升級。（圖／凌時差提供）

在彩排首段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師替Jolin搭配一雙時尚造型運動鞋，意外成為她出道以來首次穿著運動鞋登台演出。對此Jolin笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」她更幽默打趣：「我希望下一場可以穿拖鞋，唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋。」

為了在舞台效果與演出舒適度之間取得最佳平衡，Jolin此次在彩排階段即啟動「鞋海戰術」，光是一套造型就準備近40雙鞋款備用，現場再依舞蹈強度與舞台動線即時調整，確保表演狀態維持在最佳水準。Jolin坦言，部分舞蹈動作幅度大，加上華麗造型容易限制活動，「肢體語言很容易被『HOLD 住』」，因此服裝與鞋款設計必須同時兼顧美感與實用性。

