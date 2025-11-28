蔡依林大巨蛋售票爆爭議！主辦發聲檢討：配合刑事警察局調查

蔡依林將於12月底一連3天在台北大巨蛋開唱。資料照

天后蔡依林（Jolin）將於12月30、31日及2026年1月1日連續3天登上台北大巨蛋，舉辦全新「PLEASURE」世界巡迴演唱會，門票日前開賣引發搶票爭議，不少粉絲成功選位卻無法付款，導致取消訂單。對此，主辦單位「超級圓頂」表示會「虛心檢討」，並宣布全面配合刑事警察局調查。

蔡依林的演唱會向來一票難求，此次開賣瞬間湧入近94 萬人同時在線，不少粉絲雖成功選到座位，卻在結帳階段遭遇系統異常，畫面卡住動彈不得，甚至有人「連換7張卡」仍無法成功付款，最後竟遭系統判定逾期而取消訂單，令大批粉絲相當崩潰。

20251128蔡依林將於12月底一連3天在台北大巨蛋開唱。劉耀勻攝

由於這次售票採「問答驗證＋部分實名制」機制，門檻較低，開賣後隨即出現黃牛哄抬票價，有6990元門票被加價7000元代購費轉售，引發粉絲不滿，直呼「用搶的搶不到，用買的買不起」。對於大規模當機及粉絲抱怨，主辦單位「超級圓頂」發出正式聲明，表示將針對外界與經紀公司意見「虛心檢討」，並宣布未來蔡依林的演唱會，將全面採取實名制售票，以阻斷黃牛、不公平購票等亂象。

對於此次售票系統出現異常，主辦單位表示已要求售票系統KKTIX提供「遭網路攻擊」相關證據，並請其全面配合刑事警察局調查，以釐清事發原因。主辦強調，將持續與相關單位合作，確保後續購票環境更加公平順暢，避免類似事件再度重演。



