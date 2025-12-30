蔡依林大巨蛋唱一半激動哭了 全場粉絲暴動往前衝

蔡依林30日在台北大巨蛋開唱，跟舞群默契熱舞。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。蔡依林一開場率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20 隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋，全面震撼視覺感官，粉絲驚呼：「媽呀！這是演唱會還是奧運開幕！。」

蔡依林今晚在情歌橋段時，看到台下粉絲默契大合唱，她瞬間被感動到哭了，感性說：「剛剛你們把我唱哭了。」蔡依林一連唱飆唱17首夯曲，讓粉絲大飽耳福，隨後才開口跟粉絲打招呼，還走下台跟歌迷握手，近距離互動，全場嗨翻。

她一唱完〈玫瑰少年〉，熱情說：「大家好嗎？感覺好久沒看到大家，是彩排過後，第一次迎接來賓的感覺。」也提到距離上一次巡迴首場已經長達6年，她笑說：「有沒有覺得很誇張？來我的演唱會需要大大流汗，盡情歡唱，這場地很大，需要更宏亮的聲音。」歌迷賣力大叫回應，她隨後感性表示，「今天上班辛苦了，要準備要放假，陪你們度過2025最後一天。」

