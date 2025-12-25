蔡依林大巨蛋彩排畫面曝光 耶誕節快閃驚喜送禮粉絲嗨翻

蔡依林正積極籌備大巨蛋演唱會。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）將於30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋，演唱會倒數計時，她正全力備戰模式」，提前半個月進駐大巨蛋密集彩排。寵粉的她在耶誕節推出「《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」活動，當作禮物送給歌迷，只見她化身愉悅女神各型態樣貌、集結演唱會視覺及周邊商品打造沉浸式快閃艙，讓歌迷提前感受演唱會營造的「愉悅宇宙」。

她將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入《PLEASURE》的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴，即將正式展開。

廣告 廣告

蔡依林正積極籌備大巨蛋演唱會。（凌時差提供）

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造 沉浸式體驗專區。現場不僅一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於 12／27 至 1／1 每日 10：00 至 19：00 在 遠東 Garden City 門口廣場（光復南路 117 巷） 登場；活動當天 09：00 起可開始排隊，09：30 依序發放入場整理券，並於 10：00 起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限 15 人、體驗時間為 30 分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的 周邊販售區「站點 A」 辦理，提醒歌迷把握時間、提早到場，才能完整感受愉悅女神為大家準備的耶誕驚喜。

蔡依林大巨蛋演唱會將舉辦快閃活動。（凌時差提供）

JOLIN 年末首唱大巨蛋不僅成為 2025 年樂壇最受矚目的壓軸音樂盛事，話題熱度更是一路升溫延燒，連帶演唱會周邊商品預購也掀起一波搶購風潮，日前第一波周邊商品預購在開放後 24 小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布 於12／22 (一) 12：00 – 2026／01／01 (四) 23：30 再度推出第二波預購(➣物流配送： 預計 2026 年一月底，依訂單順序陸續發貨)，並配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於台北大巨蛋場內外同步開賣，力求讓更多歌迷都能順利把「愉悅」帶回家。

其中場外部分，位於快閃艙旁的 遠東 Garden City 門口廣場 的周邊販售「站點 A」除了提供第一波預購歌迷現場取貨，也開放一般販售，從 12／27 起一路營業至 1／1，時間橫跨白天到深夜，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。

隨著演唱會倒數讀秒，JOLIN彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的JOLIN連平安夜都獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻呈現最精彩演出。

更多中時新聞網報導

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善

李相燁戲裡癡情 戲外是老婆傻瓜