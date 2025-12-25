蔡依林大巨蛋彩排畫面流出！暗藏神秘機關 以全面解放感官為核心

記者鄭尹翔／台北報導

天后蔡依林（JOLIN）年底重磅登上臺北大巨蛋開唱，12月30、31日及2026年1月1日一連三天陪伴歌迷跨年，成為年末樂壇最受矚目的音樂盛事。隨著演唱會正式進入倒數階段，JOLIN也提前進駐大巨蛋進行實地彩排，舞台規模、視覺概念與演出內容逐步曝光，引發粉絲高度期待。

蔡依林將在大巨蛋開唱。（圖／凌時差 提供）

JOLIN近期結束11月赴美進行的密集訓練行程後，返台即投入高強度排練，並於月中開始在大巨蛋進行彩排，從舞蹈走位、舞台動線、視覺轉場到歌曲情緒層次，全程親自參與調整。據悉，彩排內容緊扣演唱會主題《PLEASURE》，將以全面解放感官為核心，結合大型舞台裝置與沉浸式視覺，打造零冷場的演唱會體驗。

在演唱會倒數前夕，蔡依林也搶先於平安夜宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，作為演唱會暖身活動。快閃艙將完整呈現《PLEASURE》世界觀，包括專輯以「七宗罪」為靈感拍攝的前衛時尚視覺、演唱會概念造型展示，以及官方周邊商品，讓歌迷提前進入演唱會氛圍。

此外，JOLIN演唱會周邊商品話題同樣火熱，首波預購開賣24小時內全數完售，主辦單位隨即宣布加開第二波預購，並於演唱會期間在大巨蛋場內外設立多個實體販售點，方便歌迷入手收藏。隨著彩排行程曝光，也讓外界更加期待蔡依林首度站上臺北大巨蛋，將如何以《PLEASURE》再創演唱會新高度。

