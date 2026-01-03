蔡依林大巨蛋後台揭秘！快速移動全靠她、「4.5噸金豬全靠壯漢推定位」

蔡依林1日完成「PLEASURE」三場台北大巨蛋演唱會，是她的初體驗，吸引12萬人朝聖，也因為砸下9億台幣的製作，被譽為「大巨蛋演出天花板」，她受訪時開心的說「It’s my pleasure」，演唱會結束後，陸續釋出許多花絮影片，其中2日晚上揭開她在幕後快速移動就定位的過程。

原來蔡依林一下台，就有工作人員騎著電動車在定點等她，其他人也湧上遞水之類的，工作人員在狹窄的通道裡，載著穿著不同服裝的她四處穿梭至定點，其中一幕她還坐在藍色手推車上。

其中有一幕，蔡依林坐在後座開心的喝水，幽默的跟大家說「趕快回家囉，塞車」，從衣服推測，是唱完最後一段下台之後，才放鬆的跟大家開玩笑。另外，也有網友發現，開場巨型公牛繞場時，她是被裝在箱子裡，用人工的方式送到子舞台的下方入場。

工作人員揭4.5噸重的貪婪金豬全靠人工移動。（圖／翻攝IG）

也有工作人員在網路上揭秘，重達4.5噸的貪婪金豬，移動的過程全部都是手動，照片裡有超過20位壯漢，他寫著「除了豬嘴巴可以電動打開，其他都是純手動，為了讓超重的豬豬可以移動到正確的位置，這些孩子們練了整整一天，什麼都不做，就是這樣把豬豬推進去推出來再推進去推出來」，也笑說「金豬在被推出去的時候，全員一起發出吼聲才推得動」，希望沒有打擾到前區觀眾的興致。

