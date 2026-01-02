蔡依林大巨蛋慶功坦言「想再多唱幾場」 農曆年後14城巡演接力開跑

蔡依林在慶功宴坦言，首日登台前有種「見公婆」的緊張感。（圖／蘇聖倫攝）

歌壇天后蔡依林（Jolin）斥資9億元打造的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，台北大巨蛋3場演出於昨（1日）圓滿落幕。她在慶功宴坦言，首日登台前有種「見公婆」的緊張感，演出結束後腎上腺素退去，更出現宛如「宿醉」般的虛脫感。被問到完賽後最想做的事，她幽默直呼：「下台後馬上預約了今天的 SPA 療程！」

新巡演大巨蛋3晚演出精采絕倫，Jolin全程開麥高歌熱舞逾150分鐘，體力與唱功驚艷全場，更以堪比奧運開幕式的震撼舞台橫掃全台熱搜。對此，Jolin謙虛回應：「很替創意團隊跟執行團隊感到驕傲，大巨蛋可以放進以前小巨蛋擺不進去的東西，這些東西是我很驕傲的。」

而3場大巨蛋演出結束後，她也隨即宣布將於農曆年後啟動中國巡演，首波名單包含深圳、杭州、蘇州等14座城市，場次預估超過30場。對於即將到來的高強度行程，天后搞笑喊話歌迷：「骨盆底肌鍛鍊起，到時見！」

蔡依林農曆年後啟動中國巡演，首波名單包含深圳、杭州、蘇州等14座城市。（圖／蘇聖倫攝）

受訪時Jolin透露，為了呈現完美演出，她在台北與台中兩地奔波彩排，甚至累到在車程中倒頭大睡，開演前還得在後台小睡15分鐘補眠。儘管過程艱辛，她仍意猶未盡地表示：「感覺還可以再多唱幾場！」

