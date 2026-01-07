蔡依林大巨蛋掀「獻祭」爭議？巫術專家點破關鍵：根本不符標準

蔡依林大巨蛋的演唱會，遭少部分網友質疑是在獻祭，引發討論。（圖／凌時差提供）

JOLIN蔡依林斥資9億攜「JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」首登大巨蛋演出，連3場在元旦劃下完美句點。JOLIN此次巡演每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛，震撼的視覺效果卻在網路上引起熱議，甚至有人質疑這是「獻祭」、「巨型光明會」等，進而引起部分網友恐慌。

JOLIN演唱會話題滿滿，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。然而，這些舞台設計卻在網路上引發「陰謀論」討論。對此，演唱會音樂總監陳君豪聽聞後幽默回應：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武。」他也表示：「演唱會如果真的有神祕獻祭儀式，我願意鏟下我肚子的肥肉送上祭台。」

廣告 廣告

針對此現象，擁有術法修行經驗29年，精通巫儀、相術系統、符咒的韓御老師直言，這一切純屬「穿鑿附會的說法」。他透露一個完整且有效的獻祭儀式應具備「神明」、「祭品」、「明確的時間」、「儀式過程」、「禱文咒文念誦」以及不能自由進出的「封閉場所」。單是一個封閉場所，買票人能自由進出的演唱會就不符合標準。

韓御老師進一步指出，若民眾在觀看演唱會後因視覺震撼感到不舒服，這種感受同樣可能發生在閱讀小說或觀看電影時，甚至電影場景往往更接近獻祭所需的場所條件。他直言，若要說看蔡依林演唱會就是獻祭，那觀看電影可能還更符合所謂獻祭的條件

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

大腸鏡早篩早治 揪出癌前病變

MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空

NFL》野馬領跑美聯 外卡賽戲碼出爐