蔡依林大巨蛋撒鈔！ 元旦站3600萬「超巨金豬」開唱

天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦第3場《PLEASURE》演唱會 。而在所有巨型道具之中，最令人難忘的莫過於第2篇章〈PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）〉中登場的「貪婪金豬」，不僅同時肩負蔡依林的霸氣坐騎與主舞台核心裝置，更內建讓全場歌迷嗨翻的「吐鈔機」功能，普發「愉悅紙鈔」，集視覺震撼、敘事象徵與娛樂效果於一身，可說是功能性與話題性兼具的舞台焦點，也讓歌迷們有新年好彩頭。

蔡依林站上集視覺震撼、敘事象徵與娛樂效果於一身的「貪婪金豬」。（圖／凌時差提供）

廣告 廣告

蔡依林 元旦豪氣開撒「愉悅紙鈔」討新年好彩頭 。（圖／凌時差提供）

不過也正因為貪婪金豬「一豬多用」、內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，4噸重的豬體連同運費便高達120萬美金（約新台幣 3千6百萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」，堪稱名副其實、身價不凡的「金豬」，也再次印證蔡依林演唱會在製作規格與舞台美學上的極致追求。

蔡依林演唱 〈甜秘密〉 。（圖／凌時差提供）

據悉，蔡依林此次巡演中，每個章節都配置1座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第2篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。

蔡依林開場站上「慾望巨蟒」震撼全場。（圖／凌時差提供）

蔡依林站上「彩翼飛馬」翱翔大巨蛋。（圖／凌時差提供）

其中在第2章節開場時震撼登場的「禁忌之劍」，以極具壓迫感的巨大比例與冷冽線條漂浮在觀眾席上，不僅視覺震攝且份量十足；此外，此篇章以「劍」作為核心象徵，讓舞者們在「煉獄劍林」中穿梭，更大膽攀爬於高聳利劍之上，恣意倒吊、搖擺翻轉，挑戰人體極限的高難度演出，讓整段舞台張力爆表！

而利劍本身就重達30多公斤，堪稱是舞台上的「重量級道具」，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗！讓蔡依林在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

蔡依林攀爬於高聳利劍道具之上。（圖／凌時差提供）

除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著蔡依林與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮；蔡依林在彩排第1段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款「運動鞋」！這也意外成為她開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，讓她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現私下幽默又真實的一面。

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，蔡依林此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每套造型，造型團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。

蔡依林透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

延伸閱讀

共同迎接2026 AIT處長跨年夜趕場台北、新北晚會賀新年

韓團KARA魅力再現 北市跨年20萬人觀101煙火

二寶三寶沒來元旦升旗！蔣萬安獨唱國歌…大笑曝缺席原因