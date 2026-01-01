蔡依林大巨蛋最終場！突鬆口「有加場動力」嗨喊：美夢成真

蔡依林今（1）日在台北大巨蛋舉行最終場演唱會。（圖／凌時差提供）





天后蔡依林（Jolin）今（1）日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」最終場，斥資新台幣9億元親手打造史詩級龐大「愉悅宇宙」的世界觀，創下華語樂壇演唱會史上新高，引領4萬名粉絲嗨翻大巨蛋，而除了硬體規格刷新紀錄外，Jolin也曝光彩排花絮，更鬆口因為一件事有而有加場動力？

Jolin在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為Jolin搭配一雙時尚造型款「運動鞋」，意外成為開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現Jolin私下幽默又真實的一面。

廣告 廣告

蔡依林出道首次穿著運動鞋開唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林出道首次穿著運動鞋開唱。（圖／凌時差提供）

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，Jolin此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近40 雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。

Jolin透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

