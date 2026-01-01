蔡依林大巨蛋最終場！重提口誤告別2024年：腦筋有點秀逗

蔡依林今（1）日在台北大巨蛋舉行台北場巡迴終場演唱會。（圖／凌時差提供）





蔡依林（Jolin）今（1）日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」最終場，一連帶來多首經典歌曲，不僅身騎價值3600萬的「貪婪金豬」 ，更當場豪撒「愉悅紙鈔」，開啟歌迷新年好彩頭，而稍早Jolin也感性吐露心聲表示，最後一天發現大家比較放鬆，能夠融入在音樂裡，「熟悉的時候我們就要分開了」。

Jolin今日下午趁著空檔舉行私密粉絲見面會，粉絲也趁機詢問加場機會，她也幽默表示：「我也很希望可以多跟大家見面，如果你某一天到大巨蛋發現沒有活動，趕快打給我，我們趕快衝進來表演」，笑說因為大巨蛋時間太難約了，只要一約到一定會馬上通知粉絲，希望大家能夠好好期待。

廣告 廣告

蔡依林喊話粉絲打給她。（圖／凌時差提供）

蔡依林喊話粉絲打給她。（圖／凌時差提供）

Jolin坦言，「2025對我來說有點跑得太快了」，去年不僅發行新專輯，又開啟巡演活動，可說是十分忙碌，她也透露台北場來到最後一天，也發現粉絲很大的差別，「可能大家都在社群媒體知道內容，感覺大家比較放鬆，投入在音樂裡頭，熟悉的時候我們就要分開了」，字句吐露著對於台北場巡演即將結束的不捨。

Jolin昨晚陪伴歌迷提早倒數，沒想到竟不小心口誤將2025年講成2024年，引來粉絲熱議，對此，她今天重提此事也自嘲：「你們會有這樣的狀況嗎，腦筋有點秀逗的時候？」最後不忘對粉絲開玩笑表示，「我發現〈說愛你〉居然比〈日不落〉還紅，哪一首反應特別好我就不要唱」。



【更多東森娛樂報導】

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

●蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

