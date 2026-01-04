蔡依林大巨蛋演出獲盛讚！恩師張勝豐感性發聲 「她總是走在最前面」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
天后蔡依林自去年12月30日起一連3天，於台北大巨蛋舉行「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」已圓滿落幕，精彩聲光效果與多項大型裝置更被網友讚爆。對此，昔日恩師張勝豐也於31日到場見證，事後更發文稱讚蔡依林總是走在最前面，「引領潮流、帶動流行。」
張勝豐表示，蔡依林總是帶領潮流，從將體操彩帶融入MV，再到將鋼管、空中綢吊、空中吊環帶上舞台，後續才有藝人紛紛開始挑戰，甚至帶動整個舞蹈教室及相關產業的推進，「她不只是表演者，她是方向。是教科書，是大家模仿學習的標竿。」而這一次的演出也再度創下新的里程碑，蔡依林將歌舞音樂劇的背景板、立體舞台、造型高台，結合太陽馬戲團等級的特技元素，串連成一座完整運作的「大型遊樂園」，因此這場演唱會不只是音樂演出，更是結構清楚且成熟的大型歌舞音樂劇製作。
張勝豐分享，整場演出讓他多次聯想到自己在紐約百老匯觀賞歌舞音樂劇的經驗，無論是整體氛圍、舞台調度、戲劇節奏掌握，都能看見《獅子王》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》、《芝加哥》等作品結構的影子，「但那不是複製也不是cover，而是經過消化、拆解、重組後，轉化為只屬於蔡依林的升級版本。」
除了舞台及舞蹈動作設計外，張勝豐認為，蔡依林在表演層面也展現出極其成熟且從容的舞台狀態，「那是一種不需要用力證明的存在感，而是來自長年累積的舞台理解與身體記憶。」最後他直言，蔡依林再度將演唱會推向新的高度，「只有蔡依林，可以超越蔡依林。而我也很慶幸能夠參與她這一生中的23個年頭見證她的成長與進化，她是台灣之光！台灣的驕傲，讓所有人引以為榮。」
ㄧㄢ臉書全文：
《PLEASURE》世界巡迴演唱會觀後心得，天后蔡依林史詩級《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北站於 1 日完美落幕。斥資高達 9 億元 打造的超規格舞台與視覺系統震撼全場，巨蟒、金牛、海馬等高完成度舞台裝置輪番登場，相關畫面迅速登上微博熱搜總榜，而台灣的新聞以及各大媒體、社交網絡平台也佔據了版面，讓所有人直呼「蔡依林重新定義了演唱會的標準！」她一直都是那個走在最前面的人。
她總是能引領潮流、帶動流行。從第一個把體操彩帶放進 MV，到率先將鋼管、空中綢吊、空中吊環帶上大型舞台，接著我們便看見——其他藝人開始在綜藝節目嘗試、舞蹈教室陸續開設相關課程、整個產業審美與技術標準隨之被推進。
她不只是表演者，她是方向。是教科書，是大家模仿學習的標竿。而這一次，《PLEASURE》再次創下新的里程碑。她將大型歌舞音樂劇的背景板、立體舞台、造型高台，結合太陽馬戲團等級的特技元素，以清楚的敘事邏輯串連成一座完整運作的「大型遊樂園」。在蔡依林的創作語境裡，「演唱會」早已不只是音樂演出，而是一場結構完整、敘事清楚、規模成熟的大型歌舞音樂劇製作。她的想法與觀點除了已經站在一個高度之外，內涵、深度與廣度更是在此次演唱會中一覽無遺。
而整個製作團隊展現出極高的專業度與國際視野。演出過程中，多次讓我聯想到在紐約百老匯觀賞的那二十幾部歌舞音樂劇的經驗——無論是整體氛圍、舞台調度，或戲劇節奏的掌握，都能看見《獅子王》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》、《芝加哥》等經典作品的結構影子。但那不是複製也不是cover，而是經過消化、拆解、重組後，轉化為只屬於蔡依林的升級版本。
大型景片的立體運用、造型高台的緩慢推進與瞬間轉換，讓舞台呈現出高度層次感與空間深度。這樣的舞台語言，明顯不同於多數演唱會，而是帶有強烈舞台音樂劇思維的整體設計。從舞台結構、影像動畫、燈光調度，到舞蹈編排與攝影運鏡，整體製作展現出高度一致的美學與敘事邏輯。攝影團隊對舞蹈與表演節奏的理解極其精準，總能在關鍵時刻捕捉到「非出現不可」的畫面，大幅強化觀眾的沉浸式觀演體驗。
舞蹈設計不只追求技巧，更強調舞者與舞台、場景之間的關係，隊形與走位具備清楚的音樂劇流動感，讓舞蹈本身成為舞台敘事的重要一環。值得一提的是，蔡依林自從在演唱會中大量啟用外國編舞老師與外國舞者，直接帶動台灣與大陸藝人全面跟進，並實質改變了華語演唱會的審美標準與製作規格。那樣的選擇，在當時也確實讓部分在地編舞老師與舞者，相對少了站上大型舞台、獲得演出及收入的機會。
而此次《PLEASURE》的高度完成度，勢必又將引發新一波效法與複製，再次形成屬於蔡依林的全新——「蔡依林現象」。在表演層面，蔡依林展現出極其成熟且從容的舞台狀態。那是一種不需要用力證明的存在感，而是來自長年累積的舞台理解與身體記憶。歌唱表現同樣令人深刻。在〈Fish Love〉與改編版〈玫瑰少年〉的段落中，她以細膩而克制的聲線處理情感，透過尾音與氣息的留白，讓情緒在不張揚中直擊人心，成為全場最動人的時刻之一。
整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。她再次親手將「蔡依林演唱會」推向新的高度，也再次刷新華語大型舞台演出的想像邊界。一句話總結——只有蔡依林，可以超越蔡依林。而我也很慶幸能夠參與她這一生中的二十三個年頭見證她的成長與進化，她是台灣之光！台灣的驕傲，讓所有人引以為榮。
