蔡依林大巨蛋演出遇跨年人潮 遠雄提供散場免費接駁分流
天后蔡依林今晚在台北大巨蛋開唱，吸引4萬人朝聖，演出預計在晚間10時30分結束，剛好碰上台北市政府前廣場跨年晚會人潮湧入時段。遠雄集團表示，將啟動高規格安檢及維安措施，提供散場免費接駁專車，直達捷運南京三民站，並配合市府規畫，延長服務時間至1月1日凌晨1時30分。
去年12月31日在台北大巨蛋開唱的是另一位台灣天后張惠妹，且一路唱到跨年後結束，因結束時間遇到台北市跨年晚會散場人潮，主辦單位透過販售周邊、互動式攤位等，將活動時間延長到隔天凌晨1時30分，成功錯開兩場活動散場人潮。當時北捷為緩解國父紀念館站人流，還準備免費接駁車，讓民眾可前往南京三民站或台北小巨蛋站上車。
遠雄集團公共事務室經理夏至賢今天說明，遠雄巨蛋公司提供的免費接駁車時間，從12月31日晚間10時30分到1月1日1時30分，行駛路線為大巨蛋往捷運松山新店線方向，直達捷運南京三民站。
夏至賢表示，會同步啟動園區整體安全應變機制，從12月31日白天至1月1日凌晨，總共動員超過100名工作人員。同時台北市政府警察局也在園區及周邊派駐135名警力，執行交通疏導及維安勤務，共同確保活動期間周邊交通秩序及公共安全。
