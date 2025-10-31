蔡依林大巨蛋演唱會來了！跨年連唱三天 票價、搶票時間出爐

繼周杰倫、張惠妹、林俊傑、五月天後，蔡依林終於也登上大巨蛋舉辦演唱會了！超級圓頂今（31）天重磅公布蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，跨年前後連唱三天，票價以及搶票時間也曝光，不少網友哭泣「才三場」、「沒實名制根本就沒機會」，但也有人讚票價很佛心，已經準備好要搶票進場！

超級圓頂今天公布「蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」詳細資訊，宣告蔡依林將在12/30、12/31以及1/1在大巨蛋開唱，陪伴粉絲一同跨年，票價從990元到6990元不等，11/23全面開搶，11/22提前開放給國泰世華CUBE卡友、台灣大哥大用戶、JOLIN官網會員優先購票。

蔡依林也發文喊話粉絲，「在人間樂園，她，守護每一次微小的野蠻生長，為慾望碎片點燃新火種，愉悅之母，正等你回家見見她，也來見見你自己」，許多網友看票價直呼「好佛」、「3場真的不夠」，粉絲們也留言讚「等你好久了」、「今年最Pleasure最愉悅的大事」！





責任編輯／張碧珊

