蔡依林大巨蛋演唱會倒數！勇闖杜拜拍攝超性感MV造型曝光

【緯來新聞網】蔡依林本月底將在大巨蛋連開3場演唱會，全新專輯《PLEASURE》中收錄的〈Fish Love〉MV今（9日）上架，此次拍攝特別遠赴杜拜取景，穿上網狀性感貼身套裝，在遼闊沙漠與現代城市展現自己，從150公尺高空到無垠沙海、從白日到夜色交替，在極具挑戰性的環境中完成拍攝。

蔡依林踏在杜拜的海灘上。（圖／凌時差音樂提供）

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，人以為的愛往往像「吃魚」，滿足的其實是自己的需求，而非真正愛上對方。



蔡依林坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛，「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事」。

蔡依林好身材一覽無遺。（圖／凌時差音樂提供）

〈Fish Love〉以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，以直接而強烈的方式呈現相愛後留下的痕跡。片中如影隨形的「黑影」，象徵過往關係的糾纏—它們不斷逼近、緊貼，彷彿有生命般步步壓迫，形成難以擺脫的存在。



短短48小時內，「上天、下水、入沙漠」幾乎都拍進去，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，蔡依林連續兩天在凌晨兩、三點開始化妝準備，幾乎沒時間休息。她甚至親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

蔡依林相信愛是美好的事。（圖／凌時差音樂提供）

第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，蔡依林一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加，坦言不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺」。



這趟拍攝，讓蔡依林再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳，「每道都好吃到讓人想再回去」，這次拍攝成為她印象深刻的城市與美食之旅。

蔡依林在海邊像是美人魚。（圖／凌時差音樂提供）

