蔡依林大巨蛋演唱會前 搶先推沉浸式專區體驗

（中央社記者洪素津台北24日電）歌手蔡依林從30日起一連3天在大巨蛋舉辦演唱會，開唱前推出沉浸式體驗專區，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間和粉絲互動，提前帶領歌迷進入屬於蔡依林的感官世界。

蔡依林JOLIN即將在30、31日和2026年1月1日登台北大巨蛋開唱，蔡依林今天透過新聞稿表示，在開唱前推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」沉浸式體驗專區，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入「PLEASURE」的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴。

「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」將於27日至2026年1月1日，每日10時至晚上7時在遠東Garden City門口廣場登場。（編輯：龍柏安）1141225