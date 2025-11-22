蔡依林大巨蛋演唱會搶票開跑！粉絲陷入「轉圈圈地獄」

天后蔡依林即將首度登上台北大巨蛋舞台，「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」將於12月30日、31日及2026年1月1日連續3天舉行。今日率先開放信用卡友、電信公司會員及官網會員優先搶票，許多幸運搶到票的粉絲已在社群平台開心分享，但也有不少人表示陷入了「轉圈圈地獄」。

天后蔡依林即將首度登上台北大巨蛋舞台。（圖/翻攝自蔡依林IG）

蔡依林今日最新發文：「Pleasure Tour 倒數計時中，歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy，這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies 從今天起操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，See u soooooon。」即使人在美國進行演唱會排練，蔡依林也不忘透過社群平台和歌迷們互動，

蔡依林日前受訪時曾表示，認為3場演出不夠，也坦承她的演唱會門票確實很難搶。因此希望屆時搶到票的歌迷能與她有更多應援互動，才會提前出「作業」，要求粉絲在她登上大巨蛋之前，務必先「練骨盆肌」做好準備。

即使人在美國進行演唱會排練，蔡依林也不忘透過社群平台和歌迷們互動。（圖/翻攝自蔡依林IG）

購票資訊方面，今日上午10點開放國泰世華CUBE卡友專區購票，中午12點已開放台灣大哥大的專區購票，下午2點則是JOLIN官網會員的限量優先購票，但還是不少粉絲表示「一票難求！」，在搶票過程中陷入轉圈圈地獄。

不過沒有搶到票的粉絲們不要氣餒，明日中午12點KKTIX購票平台將全面開放所有民眾購票。

記者也在搶票過程中陷入轉圈圈地獄。（圖/翻攝自KKTIX購票平台）

