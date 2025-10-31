蔡依林大巨蛋演唱會時間公開！11/22優先購開跑、11/23 KKTIX開賣！時間地點、票價座位一次看
蔡依林今年推出暌違6年的新專輯《Pleasure》，正式宣佈將唱進臺北大巨蛋！時間就在12/30、12/31、1/1一共三場，要與歌迷一起從2025唱到2026！演唱會門票分四階段販售，11/22上午10點開放國泰CUBE卡友優先購、12點台哥大專區、下午2點官網會員限量優先購票、11/23中午12點正式開賣，售票系統是KKKTIX。Jolin時隔6年的新專輯，再度大膽挑戰自己，親身加入專輯的相關製作，掀起新一波音樂風潮，新歌搶聽會上佳評如潮，讓歌迷們更期待在大巨蛋現場聽到Jolin帶來的全新舞台！蔡依林演唱會時間地點、票價座位、售票時間、必聽新歌一次看。
蔡依林大巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/12/30（二）19:30
2025/12/31（三）19:30
2026/01/01（四）19:30
演出地點：臺北大巨蛋
蔡依林大巨蛋演唱會｜售票時間
【國泰CUBE卡友優先購票】
售票時間：2025/11/22（六）10:00
購票連結：KKTIX
小提醒：每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止
【台灣大哥大購票專區】
售票時間：2025/11/22（六）12:00
購票連結：KKTIX
小提醒：需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止。
【JOLIN官網會員限量優先購票】
售票時間：2025/11/22（六）14:00～22:00
購票連結：KKTIX
【全面開賣】
售票時間：2025/11/23（日）12:00
購票連結：KKTIX
蔡依林大巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
座位圖：
Jolin 蔡依林《Pleasure》專輯資訊
全球數位發行：7/25（五）15:00
實體預購截止：7/31（四）23:59
【專輯曲目】
1. Layers
2. The Divine Comedy: Purgatorio
3. Seven
4. Pleasure
5. Safari
6. Inside Out
7. Woman's Work
8. Pillow
9. DIY
10. Hush Little Baby
11. 我超會（Good Girl）
12. Fish Love
13. Bloody Mary
Jolin 蔡依林新專輯相關報導：
👉蔡依林《Pleasure》首唱彩排畫面搶先曝光！ 預告「下禮拜聽新歌」
👉蔡依林「背面長出金屬脊椎露出大量肉色」 宣布7/25專輯發行！
👉蔡依林《Pleasure》專輯11首創作細節全收錄！邀青峰、陳綺貞貢獻歌詞
Jolin 蔡依林《Pleasure》新歌搶先聽
《Pleasure》
《DIY》
（影片來源：JOLIN 蔡依林 YouTube，若遭移除請見諒）
💠更多演唱會懶人包：
● 丁噹演唱會：11/15、11/16 台北小巨蛋開唱
● 伍佰演唱會：11/22、11/23高雄巨蛋開唱
● Energy演唱會：2026/1/10、1/11 台北小巨蛋開唱
● 2025 金唱片頒獎典禮：2026/1/10 台北大巨蛋登場
● 王心凌演唱會：2026/1/23、1/24 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女星花2000體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀造咖 ・ 3 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 1 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前