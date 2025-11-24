蔡依林大巨蛋演唱會秒殺！年底連唱3場唱到2026！時間地點、票價座位一次看

蔡依林（Jolin）12月30日起一連3天將登上台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，今（11╱23）中午12點全線開票，有近94萬人同時上線搶票，下午5點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新天后個人紀錄，不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願加場，對此經紀公司表示：「感謝歌迷的支持，這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

太報 ・ 15 小時前