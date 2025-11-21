蔡依林大巨蛋演唱會 11/22優先購資格、KKTIX搶票技巧、會員註冊、事前準備全攻略！

Jolin 蔡依林將於12/30、12/31、1/1一連三天在臺北大巨蛋開唱！其中包含跨年場，要與歌迷一起從2025唱到2026！演唱會門票分四階段販售，11/22上午10點開放國泰CUBE卡友優先購、12點台哥大專區、下午2點官網會員限量優先購票、11/23中午12點正式開賣；此外國泰卡友還可以「小樹點」兌換購票資格，不過數量有限，且只能兌換套票，以上各階段售票的官方平台皆是KKTIX。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及KKTIX搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到購票技巧、付款方式、取票方式、退票方式，以及實名制相關規則，讓搶票更順利！

【事前準備】

一、確認搶票時間

❣️11/22（六）

❣️11/23（日）

蔡依林大巨蛋演唱會售票開跑！11/22國泰CUBE卡友、台哥大、JOLIN官網會員優先購；11/23 KKTIX售票系統全面開賣。

二、KKTIX會員註冊、完成手機信箱驗證

再來是註冊KKTIX會員，沒有KKTIX會員無法購票，所以務必於購票前24小時前完成註冊和將「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證。

點擊KKTIX右上角「註冊」，填寫相關資料。

※E-mail盡量不要填Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。

KKTIX會員註冊圖解：建立KKTIX會員帳號。

登入後點擊右上角暱稱位置，進入「設定」→「修改帳號設定」，驗證E-mail和手機號碼，底下出現如下圖驗證的成功文字才算完成。

KKTIX會員註冊圖解：完成E-mail和手機驗證。

一定要填寫「報名預填資料」中的個人資料，包含姓名、身分證件號碼，一定要填寫正確且真實的資料，否則對實名制入場之活動不利。這個地方填好後在購票時會自動代入聯絡人資料欄位以及實名制的第一張票券。*本次蔡依林演唱會非採實名制入場。

KKTIX會員註冊圖解：報名預填資料。

三、確認付款方式

本次蔡依林演唱會僅限線上信用卡付款（VISA / MASTERCARD / JCB），在國泰CUBE卡友優先購以及小樹點專區階段，僅限使用國泰世華信用卡。可以先用記事本複製好以下三樣資訊，購票時可快速複製貼上！

信用卡卡號

有效期限（月份/年份）

驗證碼（卡背面末三碼）

搶票事前準備：提前複製好信用卡需填資訊

四、確認座位圖和票價

蔡依林演唱會有六個價位，搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

演出票價：NT$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990

座位圖：

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

第一步進入購票頁面，點擊「立即購票」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數後，記得勾下方的「我已閱讀...」那行文字，再點擊下一步。

KKTIX搶票技巧：立即購票

二、選擇座位

通常KKTIX會開放「自行選位」和「電腦配位」，但演唱會開賣當天僅會提供電腦配位，大家就先求有再求好，雖然不能選位子，但票區還是可以自己決定的！

另外在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！

KKTIX搶票技巧：選擇票區和座位

三、自行選位小技巧

以下提供選位小技巧，通常自行選位會先幫你排那一區最靠前排的位子，但可能就會在那一排的最邊邊，想要在中間的朋友就需要透過自行選位換位。進入選位頁面可以先透過加購的方式選定想要換的位子，確定該位子進入你右側的購物車後，再刪除原座位（一樣是右側，該座位右上角有叉叉可刪除），如此一來確保不會在更換座位時，既沒搶到想要的新座位，回頭又丟了本來的座位，只能再往後面選。

KKTIX搶票技巧：自行選位小技巧。

四、各優先購所需資格

國泰世華CUBE信用卡優先購票 ：僅限國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票，不適用其他卡別，且CUBE信用卡卡友限已完成實體卡開卡者。

國泰世華小樹點雙人套票購票專區 ：購票時須輸入您的 完整購票序號 （請留意全形／半形及大小寫）。每組序號限使用一次，僅適用於單一訂單。序號使用並完成購買後即失效。每組序號限購 2 張（不得購買單張），且同筆訂單不得跨場次訂購。

台灣大哥大購票專區 ：購票時須輸入您的 完整購票序號 （請留意全形／半形及大小寫）。每組序號限使用一次，僅適用於單一訂單。序號使用並完成購買後即失效。每組序號限購 2 張（不得購買單張），且同筆訂單不得跨場次訂購。

JOLIN官網會員限量優先購票：限 11/10 前入會成功並順利取得會員卡之會員，即享有優先限量購票資格，每位會員每場限購2張，購票時需要輸入官網會員卡號（全半形小寫英文數字排列，共十碼）進行優先購票，限用於一張訂單且每場只得使用一次。

KKTIX搶票技巧：取票方式和付款方式確認。

五、確認訂單、取票時間

付款完成後可至KKTIX官網右上角暱稱點擊下拉選單「訂單」，確認訂單狀態，通常KKTIX取票時間為開演5日，這次蔡依林演唱會也是前5日開放取票，至全家便利商店機台輸入「會員身份證字號」及 「取票號碼」方可取票，手續費每筆30元，列印小白單後至櫃檯繳費，並取得正式票券。

KKTIX搶票技巧：確認訂單狀態。

六、可將活動加入Google日曆提醒

還可以將活動加入Google日曆提醒，避免忘記如此重要的演唱會活動！

KKTIX搶票技巧：加入日曆提醒。

【KKTIX搶票技巧－Check清單】

確認網速、開啟中原標準時間網頁。 最好是用電腦搶，手機為輔。 使用電腦搶票時請盡量只留KKTIX和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁有機會導致購票失敗或異常。 可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入KKTIX官網會員！ 於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！ 所有資料（實名制姓名、身分證字號、優先購驗證碼、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。 在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。 因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！

蔡依林將登臺北大巨蛋連唱3天。（圖／凌時差提供）

有票噴霧加持！！！

以上就是KKTIX搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上KKTIX網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

