蔡依林大巨蛋演唱會 11/22優先購資格、KKTIX搶票技巧、會員註冊、事前準備全攻略！
Jolin 蔡依林將於12/30、12/31、1/1一連三天在臺北大巨蛋開唱！其中包含跨年場，要與歌迷一起從2025唱到2026！演唱會門票分四階段販售，11/22上午10點開放國泰CUBE卡友優先購、12點台哥大專區、下午2點官網會員限量優先購票、11/23中午12點正式開賣；此外國泰卡友還可以「小樹點」兌換購票資格，不過數量有限，且只能兌換套票，以上各階段售票的官方平台皆是KKTIX。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及KKTIX搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到購票技巧、付款方式、取票方式、退票方式，以及實名制相關規則，讓搶票更順利！
【事前準備】
一、確認搶票時間
❣️11/22（六）
蔡依林【國泰CUBE卡友優先購】｜10:00｜KKTIX
蔡依林【小樹點專區（需提前於國泰優惠App指定網頁兌換）】｜12:00｜KKTIX
蔡依林【台灣大哥大購票專區】｜12:00｜KKTIX
蔡依林【JOLIN官網會員限量優先購票】｜14:00｜KKTIX
❣️11/23（日）
蔡依林【全面開賣】｜12:00｜KKTIX
👉蔡依林大巨蛋演唱會時間公開！時間地點、票價座位一次看
二、KKTIX會員註冊、完成手機信箱驗證
再來是註冊KKTIX會員，沒有KKTIX會員無法購票，所以務必於購票前24小時前完成註冊和將「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證。
點擊KKTIX右上角「註冊」，填寫相關資料。
※E-mail盡量不要填Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。
登入後點擊右上角暱稱位置，進入「設定」→「修改帳號設定」，驗證E-mail和手機號碼，底下出現如下圖驗證的成功文字才算完成。
一定要填寫「報名預填資料」中的個人資料，包含姓名、身分證件號碼，一定要填寫正確且真實的資料，否則對實名制入場之活動不利。這個地方填好後在購票時會自動代入聯絡人資料欄位以及實名制的第一張票券。*本次蔡依林演唱會非採實名制入場。
三、確認付款方式
本次蔡依林演唱會僅限線上信用卡付款（VISA / MASTERCARD / JCB），在國泰CUBE卡友優先購以及小樹點專區階段，僅限使用國泰世華信用卡。可以先用記事本複製好以下三樣資訊，購票時可快速複製貼上！
信用卡卡號
有效期限（月份/年份）
驗證碼（卡背面末三碼）
四、確認座位圖和票價
蔡依林演唱會有六個價位，搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
演出票價：NT$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
座位圖：
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
第一步進入購票頁面，點擊「立即購票」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數後，記得勾下方的「我已閱讀...」那行文字，再點擊下一步。
二、選擇座位
通常KKTIX會開放「自行選位」和「電腦配位」，但演唱會開賣當天僅會提供電腦配位，大家就先求有再求好，雖然不能選位子，但票區還是可以自己決定的！
另外在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！
三、自行選位小技巧
以下提供選位小技巧，通常自行選位會先幫你排那一區最靠前排的位子，但可能就會在那一排的最邊邊，想要在中間的朋友就需要透過自行選位換位。進入選位頁面可以先透過加購的方式選定想要換的位子，確定該位子進入你右側的購物車後，再刪除原座位（一樣是右側，該座位右上角有叉叉可刪除），如此一來確保不會在更換座位時，既沒搶到想要的新座位，回頭又丟了本來的座位，只能再往後面選。
四、各優先購所需資格
國泰世華CUBE信用卡優先購票：僅限國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票，不適用其他卡別，且CUBE信用卡卡友限已完成實體卡開卡者。
國泰世華小樹點雙人套票購票專區：購票時須輸入您的完整購票序號（請留意全形／半形及大小寫）。每組序號限使用一次，僅適用於單一訂單。序號使用並完成購買後即失效。每組序號限購 2 張（不得購買單張），且同筆訂單不得跨場次訂購。
台灣大哥大購票專區：購票時須輸入您的完整購票序號（請留意全形／半形及大小寫）。每組序號限使用一次，僅適用於單一訂單。序號使用並完成購買後即失效。每組序號限購 2 張（不得購買單張），且同筆訂單不得跨場次訂購。
JOLIN官網會員限量優先購票：限 11/10 前入會成功並順利取得會員卡之會員，即享有優先限量購票資格，每位會員每場限購2張，購票時需要輸入官網會員卡號（全半形小寫英文數字排列，共十碼）進行優先購票，限用於一張訂單且每場只得使用一次。
五、確認訂單、取票時間
付款完成後可至KKTIX官網右上角暱稱點擊下拉選單「訂單」，確認訂單狀態，通常KKTIX取票時間為開演5日，這次蔡依林演唱會也是前5日開放取票，至全家便利商店機台輸入「會員身份證字號」及 「取票號碼」方可取票，手續費每筆30元，列印小白單後至櫃檯繳費，並取得正式票券。
六、可將活動加入Google日曆提醒
還可以將活動加入Google日曆提醒，避免忘記如此重要的演唱會活動！
【KKTIX搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
使用電腦搶票時請盡量只留KKTIX和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁有機會導致購票失敗或異常。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入KKTIX官網會員！
於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（實名制姓名、身分證字號、優先購驗證碼、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。
在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是KKTIX搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上KKTIX網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！
❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美
其他人也在看
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 14 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 7 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 11 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 14 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 1 天前