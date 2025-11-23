蔡依林大巨蛋演唱會「12萬張票全秒殺」！被問加場計畫 經紀公司回應了

記者徐珮華／台北報導

蔡依林（Jolin）首度攻進台北大巨蛋，將於12月30日、31日、明年1月1日，一連3天舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站。昨日開放符合資格者優先購票，超過27萬人瘋搶3萬張門票，瞬間秒殺；今（23）日中午12點全面開放售票，湧入94萬人瘋搶，一度造成系統癱瘓，9萬張票券也在下午5點清票及釋票後全數完售。

蔡依林將舉辦「PLEASURE」台北大巨蛋演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林12萬張門票全數秒殺，一舉刷新她的個人紀錄。不少沒搶到票的歌迷許願再加場，對此蔡依林經紀公司表示：「感謝歌迷的支持！這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

蔡依林釋出演唱會彩排畫面。（圖／凌時差提供）

為了年底3場演出，蔡依林日前特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，近日釋出多張彩排照片，包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記的獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受《PLEASURE》巡演倒數氣氛。

有趣的是，蔡依林竟化身「舞蹈老師」在線出作業，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。她還貼心喊話「See u soooooon」，替年底3場壓軸巨獻正式點燃預熱氛圍。

